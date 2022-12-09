В школах Железногорска Курской области оборудовали «классы XXI века»

На оснащение школ ушло пять млн рублей в рамках соглашения компании «Металлоинвест» о социально-экономическом сотрудничестве с городом и областью Фото: предоставлено пресс-службой

Четыре школы Железногорска получили современное специализированное оборудование по программе «Класс XXI века».

В рамках проекта «Класс XXI века» кабинет химии в лицее №5 оснащен мощным ноутбуком, многофункциональным устройством, Wi-Fi роутером, видеокамерой, многофункциональной интерактивной панелью, интерактивным учебным пособием «Наглядная химия». Также поступило новое лабораторное оборудование, в том числе пробирки, бюретки, чашки Петри, электронные весы, термометры, колбонагреватель, кристаллизатор, приборы для электролиза, а также девять наборов реактивов.

Для школы №11 закупили новые чертежные инструменты для проведения практических и лабораторных работ по математике, комплекты таблиц по всему курсу алгебры и геометрии и интерактивные наглядные комплексы, благодаря которым можно решать задачи по готовым чертежам, проводить сложные геометрические построения. Кроме того, приобретен 3D-принтер для печати объемных геометрических фигур.

Школа №3 на средства программы оборудовала учебный комплекс «Трансформер 3 в 1», предназначенный для профориентации школьников и подготовки будущих кадров машиностроительной отрасли. Используя компоненты комплекса, ученик может собрать на одной базе три разных типа станков с числовым программным управлением.

Школа №8 получила 15 современных ноутбуков.

В общей сложности на оснащение школ ушло пять млн рублей в рамках соглашения компании «Металлоинвест» о социально-экономическом сотрудничестве с городом и областью.

- Компания «Металлоинвест» заботится о качественном образовании наших детей, помогает в развитии учебно-методической базы школ города, – отметил глава Железногорска Алексей Карнаушко. – Современное предметное оборудование позволит разнообразить процесс обучения, сделает его более наглядным, интересным и эффективным.

- Мы убеждены, что главный вклад в наше общее будущее – это создание условий для получения качественного образования для наших железногорских школьников. Открывая новые специализированные классы, мы помогаем в создании современной школы, цифровой образовательной среды, – сказал директор по социальным вопросам МГОКа им.А.В. Варичева, депутат Курской областной Думы Борис Сорокин.