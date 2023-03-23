В Железногорске состоялись педагогические конкурсы

Жюри оценивало портфолио, компетенции и методические наработки участников

В Железногорске получили награды победители педагогических конкурсов «Воспитатель года» и «За нравственный подвиг учителя».

За победу соревновались 20 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. В течение месяца они проводили открытые уроки, мастер-классы, делились оригинальными идеями. Жюри оценивало портфолио, компетенции и методические наработки участников.

- Я искала интересные технологии, позволяющие сформировать у детей инициативу и самостоятельность. Такие качества важны в современной жизни, ведь умение брать на себя ответственность – залог успеха в любом возрасте, – рассказала победитель конкурса «Воспитатель года» Наталья Шмырева».

Учредителями конкурсов выступили управление образования, его профсоюзная организация, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева и Железногорская епархия.