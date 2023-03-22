В Железногорске состоялся детский конкурс «Жемчужина КМА»

В своих работах ребята использовали самую разнообразную технику Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества «Жемчужина КМА».

В этом году свои работы на конкурс представили почти 300 участников – юные железногорцы в возрасте от пяти до 18 лет. Для творческого состязания организаторы конкурса определили четыре направления: художественно-изобразительное и декоративно-прикладное искусство, техническое моделирование и медиа-творчество.

- Работы участников рассказывают о многогранной жизни Михайловского ГОКа: сегодняшнем дне и будущем комбината, производстве и социальных проектах, профессиях и трудовых династиях, – отметил руководитель социального управления МГОКа, депутат Железногорской городской думы Владимир Стефанович. – Многие авторы знают о фабриках и карьере не понаслышке: у одних там трудятся родители, другие почерпнули идеи из советов педагогов. Детские рисунки и поделки наполнены глубоким смыслом, отражают уважение к людям труда и гордость своей малой родиной.

При подведении итогов жюри обращало внимание на выразительность, оригинальность и индивидуальность работ, образность и композиционное решение, эстетику оформления, соответствие уровня сложности исполнения возрасту автора.

Победителей выбирали по пяти номинациям: «Волонтерское движение», «Как хорошо, что в мире есть добро», «Наш МГОК – наша гордость», «Мир профессий МГОКа», «МГОК через 300 лет».

В своих работах ребята использовали самую разнообразную технику – живопись, аппликацию, лепку, плетение, выжигание, граффити, мозаику. В этом году впервые была представлена возможность снять видеоматериал – телерепортаж или ролик на выбранную тему.

- Участвуя в конкурсе, дети более глубоко изучают тему градообразующего предприятия, историю Железногорска, знакомятся с горняцкими профессиями, – отметила методист Центра детского творчества г.Железногорска Александра Руденок. – С каждым годом становится больше сюжетных работ, появляются новые интересные решения.

В каждой номинации конкурса жюри определило победителей и лауреатов, которые получат дипломы и подарки.

Детский творческий конкурс «Жемчужина КМА» учредили Михайловский ГОК им. А.В.Варичева, Управление образования администрации г.Железногорска и Центр детского творчества.