Режиссер Андрей Кравчук: «Я хотел снять фильм про настоящего русского мужчину»

Режиссер рассказал, что прототип главного героя фильма о событиях в Сирии - один из консультантов картины. Фото Светланы БОНДАРЕВОЙ

Как уже рассказывала КП, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялось торжественное открытие I Всероссийского фестиваля историко-героического и патриотического кино «Курская дуга». Мероприятие проходило рамках подготовки праздничной программы к 80-летию победы в Курской битве.

В рамках фестиваля зрителей познакомили с новыми отечественными картинами, также прошли творческие встречи с артистами. А в фойе театра работала фотовыставка «Герои и подвиги».

В частности, зрители смогли увидеть три российские военные драмы - «1941. Крылья над Берлином» (2022 г., режиссер Константин Буслов, 12+), «Рядовой Чээрин» (2021г., режиссер Дмитрий Кольцов, 12+), «Однажды в пустыне» (2022 г., реж. Андрей Кравчук, 12+), исторический мультфильм «Суворов: Великое путешествие» (2021 г., реж. Борис Чертков, 6+) и фильм-спектакль «Василий Теркин» (2015 г., реж. Алексей Ермилышев, 12+).

Работа над каждой картиной занимает от семи до двух-трех лет жизни

На открытие фестиваля приехали народный артист РСФСР Сергей Никоненко и кинорежиссер Андрей Кравчук.

Свой остросюжетный фильм о спасении древнего города Пальмиры «Однажды в пустыне» лично представил его режиссер, автор знаменитых картин «Итальянец», «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», а также телесериала "Улицы разбитых фонарей-2" и одной из серий "Агента национальной безопасности" Андрей Кравчук.

Сюжет картины таков: Сирия, 2016 год. Шаберову нравится быть сапером, вступать в схватку со смертью один на один. Нравится побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком его карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую он недавно спас и втайне мечтал увидеть снова.

Режиссер рассказал, что работа над каждым художественным фильмом занимает у него в среднем от семи до двух-трех лет жизни.

- Это большая работа огромного количества людей, которые верят в замысел, которые тратят свои жизни на это. Начало работы над фильмом «Однажды в пустыне» положила реальная история саперов. Они работали в Сирии. Замечательный сценарий написал Ариф Алиев.

"Я сразу "влюбился" и в геров, и в сюжет"

- И когда мне предложили эту историю, я сразу "влюбился" и в героев, и в сам сюжет. Я давно хотел сделать фильм про настоящего русского мужчину, про настоящего офицера, по человека, для которого служение Родине и служение стране стало делом его жизни и его судьбой.

Понятно, что это непросто. Особенно, когда человек каждый день сталкивается с опасностями работы саперов. У меня работали консультантами два человека. Один из них — прототип нашего героя, у которых не только Сирия была за плечами. Они были не только консультантами, они изготавливали все, что вы увидите в этом фильме.

И я понял, что каждый день своей работы эти люди были очень близко и от смерти. От точности их движений, того, что они делают и как, зависит и их жизнь, и жизнь их товарищей. Их работа - в том, чтобы обезвредить ту беду, которую нанесла война.

В главной роли снялся Александр Робак

- Этот фильм — про служение, про подвиг, который имеет место в нашей жизни. И про того человека, которого хочется вспоминать, и о котором хочется говорить.

Мне кажется, Саша (актер Александр Робак — авт.) блестяще сыграл эту роль. И я очень рад, что представляю этот фильм и что вы сможете его увидеть.

Я очень рад, что приехал в Курск, в этот овеянный славой город. И всем вам хочется пожелать счастья и всего самого наилучшего.

Я думаю, что если вы будете смотреть этот фильм, то вы почувствуете ощущения, которые нам передавали те люди. Этот фильм показывали на кинофестивале в Дамаске, и все, кто там был, говорили нам, что есть ощущение правды от войны, от Сирии и от работы саперов.

СПРАВКА "КП"

Андрей Кравчук (род. 13 апреля 1962, Ленинград) — российский кинорежиссер, сценарист. Член Гильдии кинорежиссеров, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».

В 1984 году с отличием окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета, учился в аспирантуре, готовился к защите кандидатской диссертации.

Однако наука была заброшена после знакомства с Алексеем Германом, который предложил Андрею Юрьевичу поработать ассистентом режиссера в фильме Ефима Грибова «Мы едем в Америку». После завершения съемок Кравчук поступил в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения (мастерская Семена Арановича), по окончании которого был зачислен в штат студии «Ленфильм».

Начинал как автор короткометражных и документальных фильмов, сценарии к которым писал в основном сам.

Работал режиссёром в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Чёрный ворон».

Новый этап в кинобиографии Кравчука начался в 2005 году, когда он представил на суд зрителей художественный фильм «Итальянец», выдвинутый на премию «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Затем на экранах появилась очередная картина режиссера — «Адмиралъ», вошедшая в пятерку самых кассовых лент современного российского кинематографа.