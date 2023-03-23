Новые технологии на службе аграриев

РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль.

Современные сельскохозяйственные машины по своему комфорту и набору электроники не уступают современным легковым автомобилям, а некоторые модели даже превосходят. Ведущий российский производитель агромашин и цифровых сервисов, с каждым годом модернизируя свои тракторы и комбайны, решает как минимум две задачи: снижает нагрузку на механизатора, повышая комфорт, и стремится повысить продуктивность, сделав основные функции техники максимально автономными и оставив механизаторам только контрольную функцию. Специалисты аграрного сектора признают, что наиболее продвинутые и эффективные решения и в первом, и во втором варианте предложила компания Ростсельмаш. Речь о платформе РСМ Агротроник и агрономических сервисах.

Точное земледелие

Ростсельмаш оснащает своими собственными системами базовые комплектации ряда моделей. И крупные, и небольшие хозяйства отмечают явные плюсы платформы точного земледелия РСМ Агротроник. Руководителю не нужно, бросая насущные дела, самому выезжать в поля. Система работает удаленно в режиме реального времени семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Контроль над технологическими процессами обеспечен. Сидя в офисе и находясь за десятки километров от поля, можно оптимизировать режимы эксплуатации комбайнов и эффективно управлять всем парком техники при помощи своего смартфона.

Рачительный хозяин прекрасно понимает, что в период страды на счету не то что каждый день, а каждый час! Система отследит весь путь передвижения (активно ли велась битва за урожай, или комбайнер устраивал постоянные перекуры). Компьютер видит, что именно и в какой момент делала техника: шла заправка или слив топлива, выгрузка собранного урожая (и в каких объемах) или простой машины. Проанализировав все нюансы, руководитель грамотно выстраивает организацию труда, что в итоге ведет к снижению ненужных расходов.

Аграриям на заметку

- Система точного земледелия увеличивает производительность зерноуборочных комбайнов до 30 процентов, а для тракторов до 60 процентов и снижает трудоемкость полевых операций.

- Значительно снижается количество пропусков и перекрытий.

- Идет экономия ГСМ.

- Работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится эффективнее.

РСМ Карта урожайности.

Из опыта сельхозпроизводителей

Уже два года трактор Ростсельмаш 2375 работает на полях Ростовской области в хозяйстве КФХ Руденко О. В. с платформой РСМ Агротроник.

Отметим, что платформа устанавливается на эту модель в базовой комплектации. Главный инженер хозяйства Альберт Айвазов поделился впечатлениями от работы техники:

- Такие системы, безусловно, нужны. Мы пользуемся базовыми функциями: отслеживание, просмотр трека, расход топлива и остатки горючего в баке, режимы двигателя, температура рабочих жидкостей, скорость движения. Один из главных «смыслов» платформы - возможность видеть, где машина находится в текущий момент и сколько она сделала. Имея точные данные здесь и сейчас, я понимаю, куда отправить трактор дальше и какой объем работ запланировать.

В крестьянском фермерском хозяйстве «Березка» Челябинской области зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus оснастили электронной системой РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности.

Глава КФХ Денис Шумских отметил, что, «поумнев», техника повысила и без того хорошие показатели комбайна. Комбайн от Ростсельмаш показывает более высокую производительность в сравнении с другими агромашинами той же модели. Достигается это за счет работы без перекрытий и пропусков и отсутствия погрешностей из-за человеческого фактора. Еще один важный момент: значительно снижается нагрузка на механизатора.

Что касается системы РСМ Карта урожайности, то она дает возможность индивидуального расчета оплаты труда механизаторов. Денис Шумских подчеркнул, что теперь виден намолот каждого из сотрудников, а значит, у каждого есть стимул выкладываться по максимуму.

- Каждый механизатор чувствует каждую секунду, как к нему в карман деньги текут! - отмечает глава хозяйства. - Кроме того, в системе все прозрачно. Компьютер фиксирует показатели беспристрастно. У него высокая точность в плане учета намолота. РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности позволяют свести любую недобросовестную деятельность (а такое, к сожалению, встречается в нашей жизни) к нулю.

Механизатор того же хозяйства Ринат Юнусов говорит:

- Это вообще чудо! Даже вокруг комбайна можно обойти, посмотреть, где сыпет, а где нет. Датчики влажности работают замечательно. Вначале я, как разведчик, заезжаю в поле. Если вижу, что влажность нормальная, даю сигнал остальным комбайнерам. Если же влажность высокая, то отправляемся на другой участок. Бункер набирается быстрее. Тоннаж идеально совпадает с нашими весами.

Три зерноуборочных комбайна TORUM 750, оснащенные системами автоуправления и картирования урожайности РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности и влажности, работают в хозяйстве «Новохоперск-АГРО-Инвест» Воронежской области. Машины заняты на уборке пшеницы, сои, подсолнечника.

Механизатор Виктор Дунаев отмечает:

- Ездят комбайны ровно. Если какие-то неполадки бывают, то быстро устраняются. Машины, которые поставили в одну бригаду, «видят» координаты свои и друг друга, никто никому не мешает. Если сравнивать с работой без системы автоуправления, прибавка по производительности порядка 10 га за смену. Раньше за смену убирали 25 - 27 га, а с современными системами, в среднем -32 - 33 га. Прибавка как минимум 20 процентов. Еще существенный момент: перекрытий нет. Без автоматики, когда устанешь, перекрытия могут быть до полуметра! РСМ Агротроник Пилот 1.0 всем на пользу. И производительность выше, и расход топлива меньше.

На полях сельхозпредприятия «Елань-АгроИнвест» также три TORUM 750 оснащены цифровыми технологиями. Главный инженер компании Николай Шеметов рассказывает:

- Активно интересуется новшествами отрасли генеральный директор Алексей Кукура, охотно применяя их на практике и лично отслеживая результаты работы. Так, на мощных тракторах установлены системы параллельного вождения, на одном есть и система телематики, на «маленьких» - курсоуказатели. Но, конечно, РСМ Агротроник Пилот 1.0 - более продвинутое решение. Машины мы доверили лучшим механизаторам. Начинали уборку на озимой пшенице, обмолотили 1200 га. Работали отдельным звеном по навигации. «Разрезали» поля таким образом, что углов нет, развороты по минимальному радиусу, перекрытия минимальны, пропусков нет и так далее и тому подобное. Оптимизация чувствуется. И мы видим, и механизаторы видят. Они довольны, им система уже нравится.

Сам давно за штурвалом не работаю, но прокатился с механизатором на новом TORUM 750. РСМ Агротроник Пилот 1.0 фактически сам рулит, жаткой управляет. Да, в комплектацию комбайна включена и система РСМ Карта урожайности. Данные на монитор выводятся в постоянном режиме. Заехали в поле, я сразу вижу: урожайность 55 ц/га. Это хороший показатель для нас.

И напоследок

Ростсельмаш предлагает аграриям современную философию ведения бизнеса. Цифровизация обеспечивает оптимальное использование техники, экономию топлива, времени, уменьшает износ агрегатов. Результат? Он ощутим! Снижение себестоимости урожая, а значит, выгодное конкурентное преимущество.

Александра Черных.

Фото предоставлены пресс-службой Агропромсервис