Снегопад в Курске повалил деревья и отключил свет

Огромное дерево упало ночью на улице Комарова под тяжестью снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне КП сообщала, что в регионе прогнозируют сильный снегопад.

Утром 14 декабря в Курской области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. В последний час ситуация ухудшилась.

Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тысяч человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов. На помощь приехали и электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска.

По данным МЧС региона, нарушено электроснабжение в семи муниципальных образованиях: Советский, Пристенский, Обоянский, Золотухинский, Курский, Касторенский и Медвенский районы.

Всего под отключение попал 21 населенный пункт, 1769 домов. Ликвидируют ЧС 151 человек и 471 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 7 единиц техники.

На федеральных и региональных дорогах работают почти 300 единиц техники, за ночь израсходовано около шести тысяч тонн противогололедных материалов. В Курске ночью снег убирали 77 машин. Сейчас главная задача: обеспечить проезд транспорта, чтобы куряне смогли беспрепятственно добраться до работы.

С утра движение общественного транспорта было нарушено из-за заносов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Однако транспорт в городе ходит с перебоями. На многих маршрутах нет автобусов.

- Расчистка дорог, тротуаров, общественных пространств продолжается. Одновременно проконтролируем уборку дворов управляющими компаниями — здесь уже работает 953 человека и 56 единиц спецтехники, - обещают в Доме Советов.

Стихия прибавила работы и энергетикам. Наиболее серьезные отключения электроэнергии потребителям зафиксированы в Обоянском, Щигровском, Золотухинском и Курском районах. Есть обрывы проводов из-за налипания снега и в других районах области, все они будут устранены, обещают в администрации региона.

Поступила 71 заявка по аварийным деревьям, упавшим на провода, автомобили и проезжую часть. Так, на улице Комарова в Курске ночью под тяжестью мокрого снега упал огромный клен. К счастью, никто не пострадал. Дерево рухнуло на газон рядом с многоэтажкой.

Как сообщил мэр Курска Игорь Куцак, к восьми утра 14 декабря удалось отработать 25 заявок, работы продолжаются. ДТП и ЧС, связанных с погодными условиями, не зарегистрировано.

В связи с обильным снегопадом 14 декабря утром на маршрут не вышли 265 школьных автобусов. Это 87% от всего их количества.

В 17 районах в связи с этим организовано дистанционное обучение школьников. В 11 районах приняли решение организовать очно-дистанционный формат. Часть детей добрались в школы самостоятельно.

13 декабря в Курской области создан штаб по борьбе с последствиями сильного снегопада. Его возглавил вице-губернатор Алексей Дедов.

- На штабе специалисты наметили план по расчистке дорог и дворов, а также устранения возможных нештатных ситуаций. Все коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы, - накануне заверили в Доме Советов.