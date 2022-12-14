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Происшествия14 декабря 2022 6:19

Снегопад в Курске повалил деревья и отключил свет

На регион обрушилась снежная стихия
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Огромное дерево упало ночью на улице Комарова под тяжестью снега

Огромное дерево упало ночью на улице Комарова под тяжестью снега

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне КП сообщала, что в регионе прогнозируют сильный снегопад.

Утром 14 декабря в Курской области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. В последний час ситуация ухудшилась.

Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тысяч человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов. На помощь приехали и электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска.

По данным МЧС региона, нарушено электроснабжение в семи муниципальных образованиях: Советский, Пристенский, Обоянский, Золотухинский, Курский, Касторенский и Медвенский районы.

Всего под отключение попал 21 населенный пункт, 1769 домов. Ликвидируют ЧС 151 человек и 471 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 7 единиц техники.

На федеральных и региональных дорогах работают почти 300 единиц техники, за ночь израсходовано около шести тысяч тонн противогололедных материалов. В Курске ночью снег убирали 77 машин. Сейчас главная задача: обеспечить проезд транспорта, чтобы куряне смогли беспрепятственно добраться до работы.

С утра движение общественного транспорта было нарушено из-за заносов

С утра движение общественного транспорта было нарушено из-за заносов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Однако транспорт в городе ходит с перебоями. На многих маршрутах нет автобусов.

- Расчистка дорог, тротуаров, общественных пространств продолжается. Одновременно проконтролируем уборку дворов управляющими компаниями — здесь уже работает 953 человека и 56 единиц спецтехники, - обещают в Доме Советов.

Стихия прибавила работы и энергетикам. Наиболее серьезные отключения электроэнергии потребителям зафиксированы в Обоянском, Щигровском, Золотухинском и Курском районах. Есть обрывы проводов из-за налипания снега и в других районах области, все они будут устранены, обещают в администрации региона.

Поступила 71 заявка по аварийным деревьям, упавшим на провода, автомобили и проезжую часть. Так, на улице Комарова в Курске ночью под тяжестью мокрого снега упал огромный клен. К счастью, никто не пострадал. Дерево рухнуло на газон рядом с многоэтажкой.

Как сообщил мэр Курска Игорь Куцак, к восьми утра 14 декабря удалось отработать 25 заявок, работы продолжаются. ДТП и ЧС, связанных с погодными условиями, не зарегистрировано.

В связи с обильным снегопадом 14 декабря утром на маршрут не вышли 265 школьных автобусов. Это 87% от всего их количества.

В 17 районах в связи с этим организовано дистанционное обучение школьников. В 11 районах приняли решение организовать очно-дистанционный формат. Часть детей добрались в школы самостоятельно.

13 декабря в Курской области создан штаб по борьбе с последствиями сильного снегопада. Его возглавил вице-губернатор Алексей Дедов.

- На штабе специалисты наметили план по расчистке дорог и дворов, а также устранения возможных нештатных ситуаций. Все коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы, - накануне заверили в Доме Советов.

ЧППроисшествия: ЧП