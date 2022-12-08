Аграрии Черноземья в тандеме с производителями сельхозтехники

Делегация курских аграриев на производственной площадке Ростсельмаш.

Одной из ключевых отраслей российской экономики является сельскохозяйственное машиностроение, без которого невозможно было бы обеспечить продовольственную безопасность страны и снабдить агропромышленные предприятия необходимой для работы техникой.

Одним из крупнейших производителей сельхозтехники в России является Ростсельмаш. Предприятие полного цикла выпуска качественной продукции: от конструкторских разработок до сервисного обслуживания. Продуктовая линейка компании включает в себя технику для всех видов полевых работ, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и прочее оборудование. В продуктовый портфель предприятия также входят собственные цифровые разработки для повышения эффективности сельскохозяйственных работ и аграрного бизнеса.

Уже традиционно на протяжении более 10 лет компания совместно с региональными дилерами организовывает для аграриев из разных стран и регионов экскурсионные туры по программе «Один день на Ростсельмаш». Это одно из востребованных маркетинговых мероприятий у земледельцев, которое дает им возможность познакомиться с предприятием, увидеть, в каких условиях и как производится сельхозтехника, оценить ее новые образцы, получить ответы на интересующие вопросы у квалифицированных специалистов, определиться с выбором техники.

Увидеть и сделать правильный выбор

30 ноября этого года в рамках традиционного проекта «Один день на Ростсельмаш» компанию посетила делегация аграриев Курской области. Поездка была организована специалистами Агропромсервис (дилерский центр Ростсельмаш по Курской, Орловской, Брянской областям).

Куряне осмотрели производственную площадку, ознакомились с презентацией развития компании, поучаствовали в тест-драйве техники. Сборка агромашин ведется безостановочно. Во всех цехах царят порядок и чистота. Особое внимание на предприятии уделяется контролю качества, ведь очень важно поставить земледельцам современную надежную технику.

Своими впечатлениями о поездке поделился Сергей Филатов, главный инженер ООО «Луч» Мантуровского района Курской области:

-Поездкой остался доволен. Впечатления только положительные. Проведена глобальная реконструкция. Продукция предприятия улучшается, модернизируется. Тенденция к развитию стабильная, предприятие идет в ногу со временем. Побывали на экскурсии. Хочется отметить, что специалисты компании прислушиваются к нашим замечаниям и пожеланиям. У нас в хозяйстве уже давно работает техника компании.

F 1300 - эффективный помощник

Во время тест-драйва участникам мероприятия был представлен кормоуборочный комбайн F 1300.

Кормозаготовка - одна из наиболее важных и ответственных задач для животноводов региона, так как от нее зависит производительность и здоровье животных, а значит, и дальнейшая прибыль хозяйства. Как сделать это процесс качественным и выполнить в максимально короткие сроки? Здесь на помощь приходит техника Ростсельмаш, отличительные особенности которой - мощность, надежность, высокая производительность, маневренность.

Предприятие «Черновецкие зори» Пристенского района Курской области работает уже два десятка лет. Здесь обрабатывают семь с половиной тысяч гектаров земли. Основная специализация - растениеводство, но также представлено и животноводство. Без качественной пищи животным зимой не обойтись. В хозяйстве работает и сельхозтехника Ростсельмаш. Для заготовки кормов используют F 1300.

- Этот кормоуборочный комбайн нам интересен. Мы первые в регионе приобрели F 1300 новой комплектации. Он отлично смотрится внешне благодаря инновационным решениям. Хорошие технические характеристики - может быть использован и на силосе, и на сенаже. У нас он показал себя положительно в плане выработки на силосе. Функционален, позволяет сразу в силос вносить консервант. В ответственный момент техника срабатывает бесперебойно и качественно. Постоянно поддерживаем связь со специалистами Агропромсервис, которые всегда оперативно приходят нам на помощь, - поделился главный инженер ООО «Черновецкие зори» Артуш Краханян.

В обновленный кормоуборочный комбайн F 1300 внедрены современные технологические решения и инновационные разработки компании.

Комбайн для заготовки кормов F 1300 произвел отличное впечатление и на участников мероприятия.

Обновленная версия F 1300 получила улучшенный дизайн и стала еще более привлекательной, в ней воплощены современные технологические решения и инновационные разработки. Теперь кормоуборочный комбайн выпускают в пластиковом капотировании, что прекрасно защищает моторный отсек агромашины от негативных внешних воздействий в любую погоду.

F 1300 подходит для малых и средних фермерских хозяйств: прост в управлении и при этом отлично справляется с измельчением трав, кукурузы, сорго, зерновых и других культур. Новые технические решения повлияли также и на процесс измельчения массы - качество корма стало еще выше.

Улучшения технологического тракта F 1300 идентичны изменениям кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш серии RSM F 2000. До 40 кг снижена масса редуктора и сокращено количество зубчатых колес. Упростив конструкцию агромашины, специалисты добились уменьшения веса комбайна и повышения его надежности. В питающий аппарат введены износостойкие щитки технологического тракта - это позволяет увеличить срок службы каркаса. Для того чтобы масса не набивалась между торцами верхних вальцов и каркасом питающего аппарата, в обновленной модели на валах установлены чистики.

Поскольку технологии кормозаготовки постоянно развиваются и в последнее время наблюдается тенденция в сторону увеличения длин резки, то приспособлен к этому и F 1300 нового образца. В нем установлен 32-ножевой барабан с диапазоном длин резки 6/11/15/26 мм, при необходимости ее можно увеличить до 12/22/30/52 мм. Установлен редуктор привода адаптера и редуктор привода питателя собственного производства Ростсельмаш, что позволяет повысить контроль качества узлов и доступность запчастей.

Автоуправление повышает качество работ

Благодаря электронным системам управления РСМ Агротроник Пилот 1.0 , РСМ Агротроник Пилот 2.0 и агрономическим сервисам от компании Ростсельмаш повышается качество работ, эффективность машин в сельхозработах, увеличивается до 30% сменная производительность за счет сведения к минимуму количества пропусков и перекрытий, а также затрат на топливо. Себестоимость продукции снижается. Сельское хозяйство становится прибыльным, растет продуктивность. А итогом является повышение продовольственной безопасности страны.

Сельхозпроизводители продолжают делать ставки на современную эффективную, надежную, доступную, высокопроизводительную технику. А подобные мероприятия компании помогают им сделать правильный выбор.

Валентина Васильева.