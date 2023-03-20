У студентов железногорских колледжей начался сезон профориентации

Раннее профессиональное ориентирование играет важную роль в повышении престижа рабочих профессий Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты горно-металлургического и политехнического колледжей Железногорска приступили к прохождению практики. приступили Более ста молодых людей получают практический опыт работы на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

В зависимости от специальности практика рассчитана на 2,5-4 месяца. На это время студентов принимают на штатные рабочие места, они выходят в смену, получают заработную плату. На них распространяются все льготы работников комбината, включая проезд, дотацию на питание, обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Взаимодействие профильных колледжей с предприятием началось более 15 лет назад. Только за период 2019-2023 гг. оплачиваемую практику здесь прошли более 800 человек.

Студенты профильных вузов: Воронежского государственного технического университета, Юго-Западного государственного университета, МИСиС будут проходить практику на комбинате летом. Ежегодно специалисты организуют для них профориентационные встречи.

У них есть все шансы заявить о себе и получить предложение о трудоустройстве.

Раннее профессиональное ориентирование играет важную роль в повышении престижа рабочих профессий, зачастую становится решающим фактором при выборе специальности и дальнейшем трудоустройстве, облегчает социальную адаптацию на предприятии.

С сентября 2021 года возможность посетить комбинат есть и у школьников. Организованными в рамках программы промышленного туризма индивидуальными турами уже воспользовалось более 2000 ребят.