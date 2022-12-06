Карта жителя Курской области: как оформить и что дает?

С 1 апреля Карта заменит льготный поездной Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе стартовал проект «Карта жителя Курской области». Рассказываем, что это такое и какие преимущества дает Карта.

Соцвыплаты, бонусы в магазинах и оплата поезда

Карта на базе системы «Мир» объединяет в себе несколько функций: платежные, транспортные, социальные и дисконтные. Она предназначена для начисления социальных выплат, накоплений по программам лояльности торговых сетей и аптек, учреждений культуры и спорта, в дальнейшем — оплаты проезда, в том числе и льготного.

Пока подключились лишь несколько компаний, но процесс запущен, работа в этом направлении ведется.

Как получить?

Кстати, выпускать новую карту не обязательно. Сервисы Карты жителя Курской области можно подключить к действующей карте платежной системы «Мир» от любого банка. Сделать это можно в МФЦ или на сайте карта46.рф, и там же активировать. Для этого нужны паспорт, СНИЛС, карта «Мир» и льготный проездной.

- Весь процесс от регистрации до активации карты в МФЦ занимает не более десяти минут. Активировать карту необходимо для верификации пользователя. Сегодня карты «Мир» выпускают 158 банков; как только они подключатся к инфообмену, подтвердить регистрацию можно будет онлайн на сайте проекта, - отметил директор ИЦ «Регион-Курск» Игорь Брагин.

К началу декабря действующие карты «Мир» в проекте зарегистрировали более 2,3 тысячи курян.

С 1 апреля заменит льготный проездной

Льготники, подключившиеся к проекту, с 1 января 2023 года смогут пользоваться картой как льготным проездным на городских маршрутах №41, 46 и 50.

- На эти три маршрута с нового года выйдут 50 автобусов. Все они оборудованы валидаторами. При входе пассажир будет прикладывать карту к валидатору – так сформируется электронный билет. Контролеры с помощью считывающих устройств смогут проверять, воспользовался пассажир льготой или нет, - рассказал первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

На время переходного периода – с 1 января по 1 апреля 2023 года - сохранится действие льготного проездного по транспортной карте льготника Курской области. С 1 апреля его полностью заменит Карта жителя.

- Сейчас также прорабатывается вопрос пополнения проездного билета в МФЦ. Сделать это можно будет с 25 декабря и по аналогии с действующим проездным пополнять с 25-го числа текущего месяца по 10-е число последующего. В этот период на карте должен быть положительный баланс. Оплатить проездной можно будет и другими картами, - рассказал председатель регионального комитета цифрового развития и связи Сергей Кожевников.

Скидки в аптеках и магазинах

Сегодня скидки по Карте жителя доступны при оплате услуг «Курсктелекома» и в торговой сети «Европа». В ближайшее время к проекту планируют присоединиться «Линия», «Пятерочка», «Магнит», «Здравница». При покупке можно использовать штрих-код либо QR-код в смартфоне или обычную пластиковую карту.

- Главная функция карты – объединить несколько сервисов по принципу единого кошелька. И поскольку льготный проезд в транспорте с апреля будет полностью переведен на Карту жителя, я призываю всех, кто пользуется льготными проездными, не ждать весны, а зарегистрировать карты «Мир» в проекте в ближайшие три месяца. Все действия по Карте жителя можно совершить в МФЦ, - обратилась к курянам заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.