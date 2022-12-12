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Общество12 декабря 2022 16:00

Обнародован рейтинг лучших работодателей России

Организаторы акцентировали основное внимание на актуальных сегодня социальных параметрах
Ольга ДАНИЛОВА
Металлоинвест был отмечен сразу в нескольких группах

Металлоинвест был отмечен сразу в нескольких группах

В рейтинг «Лучшие работодатели России – 2022», представленный Forbes, вошли 114 крупнейших российских компаний. Основным методом сбора данных стали анкетирование компаний, а также анализ годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии.

Организаторы рейтинга акцентировали основное внимание на актуальных сегодня социальных параметрах. Оценивалось наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывалось, кто из участников рейтинга сумел сохранить штат и увеличить заработную плату в кризисных условиях.

Итоговая позиция определялась в ходе анонимного голосования участников экспертного жюри – представителей ряда крупных российских компаний.

В итоге в число лучших работодателей по версии журнала вошли ВТБ, Вымпелком, Росатотм, Ростелеком, Металлоинвест, Магнит и другие.

В частности, Металлоинвест был отмечен сразу в нескольких группах. Так, по группам показателей «Экология» и «Корпоративное управление» Металлоинвест получил платиновый статус, по метрике «Сотрудники и общество» – золотой.

Экономика: Бизнес