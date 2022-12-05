В Курск приедет режиссер "Улиц разбитых фонарей"

Кравчук представит свой новый фильм о событиях в Сирии Фото: из открытых источников

В Курской области в декабре пройдет первый Всероссийский кинофестиваль «Курская дуга».

Летом 2023 года в России будут торжественно отмечать 80-летие Победы в Курской битве, ставшей переломным сражением Великой Отечественной войны. В преддверии праздничных мероприятий с 12 по 15 декабря в Курской области пройдет Всероссийский фестиваль историко-героического и патриотического кино «Курская дуга», рассказали в Курском областном киновидеофонде.

В программе - демонстрация новых отечественных картин и творческие встречи с артистами.

На I Всероссийском кинофестивале «Курская дуга» состоятся показы трех военных драм «1941. Крылья над Берлином» (2022 г., реж. Константин Буслов, 12+), «Рядовой Чээрин» (2021г., реж. Дмитрий Кольцов, 12+), «Однажды в пустыне» (2022 г., реж. Андрей Кравчук, 12+), исторического мультфильма «Суворов: Великое путешествие» (2021 г., реж. Борис Чертков, 6+) и фильма-спектакля «Василий Теркин» (2015 г., реж. Алексей Ермилышев, 12+).

- Новый кинофестиваль учрежден не только с целью сохранения памяти о войне, но и для привлечения внимания творческой интеллигенции к теме Курской битвы. Кто как не писатели, поэты, художники, скульпторы и, конечно, режиссеры могут рассказать о героическом сражении понятным всем образным языком искусства? Пока решающей Курской битве посвящен всего лишь один художественный фильм 1968 года - «Огненная дуга» из киноэпопеи «Освобождение» режиссера Юрия Озерова ,- поясняют организаторы.

В этом году на северном фасе Курской битвы, в поселке Поныри, начато строительство большого историко-мемориального комплекса. В его основу ляжет скульптурная композиция Евгения Вучетича, задуманная в виде двух неравных клиньев, символизирующих победу советской армии над немецкой. Над грандиозным монументом скульптор трудился около 15 лет, но не смог воплотить его в камне из-за внезапного ухода из жизни. О необходимости завершить работы по установке памятника и воздать достойные почести героям Курской битвы говорил еще в 1998 году в статье «Мемуары и мемориалы» наш земляк, писатель-фронтовик Евгений Носов.

Миниатюра скульптуры легендарного монументалиста станет символом нового кинофестиваля. Кинофорум, рожденный в Курске, должен выйти за его пределы.

Торжественное открытие фестиваля с кинопоказом состоится 12 декабря в 19.00 в драматическом театре имени А.С. Пушкина. Свой остросюжетный фильм о спасении древнего города Пальмиры «Однажды в пустыне» курянам лично представит его режиссер, автор знаменитых картин «Итальянец», «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», а также телесериала "Улицы разбитых фонарей-2" и одной из серий "Агента национальной безопасности" Андрей Кравчук. В 18.20 в фойе начнется презентация выставки Российского военно-исторического общества. Фестивальные показы также пройдут в КТЦ «Звездный» и в кинотеатре «Юность».

Бесплатные пригласительные можно получить в кассах драмтеатра им. А.С. Пушкина, областной филармонии, кинотеатра «Юность», КТЦ «Звездный». Приглашают всех желающих!

Подробности по тел. 52-98-20 и на сайте https://kursk-kino.ru/