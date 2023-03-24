На Международной конференции обсудили опыт устойчивого развития регионов

Чтобы эффект от инвестиций был долгосрочным, важно не только привлекать лучших урбанистов, архитекторов, социологов к проектированию, но и слышать тех, кто в дальнейшем сможет обеспечить востребованность этих проектов

Состоялась VII Международная конференция «Устойчивое развитие городов и регионов: вызовы долгосрочного планирования», организаторами которой выступили Агентство «Эс Джи Эм», Институт региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, Национальная сеть Глобального договора ООН.

Участники конференции обсудили стратегические приоритеты, механизмы и лучшие практики реализации повестки устойчивого развития в российских регионах с учетом современных вызовов.

В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, НКО, ведущих исследовательских организаций, эксперты в области устойчивого развития городов, представители СМИ.

В частности своим опытом поделились представители компании Металлоинвест.

- За последние 10 лет социальные инвестиции в регионы ответственности составили около 50 млрд рублей, – отметила в своем выступлении заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова. – В условиях ограниченности ресурсов мы понимаем, насколько важно правильно выбирать приоритеты, которые позволили бы территориям иметь стабильную экономическую основу, сохранять экологический и социальный баланс. Ключевыми направлениями нашей поддержки остается адресная помощь, здравоохранение и образование, культура и спорт, развитие городских пространств и сообществе.

Было отмечено, что партнерства позволяют объединить усилия и ресурсы всех заинтересованных сторон, повысить вовлеченность участников, эффективность инвестиций и, в конечном итоге, добиться наилучших результатов. Ключевым инструментом взаимодействия с администрациями регионов и городов ответственности являются соглашения о социально-экономическом партнерстве, определяющие список проектов и вклад каждого из партнеров.

Чтобы эффект от инвестиций был долгосрочным, важно не только привлекать лучших урбанистов, архитекторов, социологов и других экспертов к проектированию, но и слышать тех, кто в дальнейшем сможет обеспечить востребованность этих проектов. Если речь идет о создании нового общественного пространства, то необходим диалог с представителями бизнеса, НКО и городскими активистами. Именно они наполнят пространство событиями, жизнью, привлекут сюда посетителей.

Было подчеркнуто, что привлечение к проектированию и последующей реализации проектов в первую очередь местных квалифицированных подрядчиков позволяет развивать и накапливать компетенции в регионе, создавать дополнительные точки притяжения инвестиций и роста экономики.