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Общество9 декабря 2022 14:00

Стали известны победители конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

В этом году заявки на конкурс подали 95 российских компаний
Ольга ДАНИЛОВА
Программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

Программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

Фото: предоставлено пресс-службой

Названы победители конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной основе. Конкурс создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

В этом году заявки на конкурс подали 95 российских компаний из различных отраслей экономики. Эксперты и члены жюри определили победителей в восьми номинациях из 145 проектов, представленных на конкурс.

Были отмечены в частности, проекты «Кому не все равно» ПАО ГМК «Норильский никель», «Экосистема программ заботы о сотруднике» АО «Газпромбанк», «Добрый заяц – Инклюзивный город» ПАО «Магнит», Программа социальных инвестиций «Вместе!» УК «Металлоинвест» и другие.

Программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинации «Развитие местных сообществ».

В прошлом году благодаря программе «ВМЕСТЕ!» в Белгородской, Курской и Оренбургской областях были реконструированы и построены 22 социальных объекта и 16 спортивных учреждений, оказана поддержка 15 образовательным учреждениям, отремонтированы и оснащены новым оборудованием 12 медучреждений. В реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса Компании.

В рамках программы в 2021 году было реализовано более 450 проектов, число участников и благополучателей составило 116 тысяч человек. На эти цели Компания направила более 5,6 млрд рублей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ