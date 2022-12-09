Стали известны победители конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

Программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR Фото: предоставлено пресс-службой

Названы победители конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной основе. Конкурс создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

В этом году заявки на конкурс подали 95 российских компаний из различных отраслей экономики. Эксперты и члены жюри определили победителей в восьми номинациях из 145 проектов, представленных на конкурс.

Были отмечены в частности, проекты «Кому не все равно» ПАО ГМК «Норильский никель», «Экосистема программ заботы о сотруднике» АО «Газпромбанк», «Добрый заяц – Инклюзивный город» ПАО «Магнит», Программа социальных инвестиций «Вместе!» УК «Металлоинвест» и другие.

Программа социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» стала победителем конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинации «Развитие местных сообществ».

В прошлом году благодаря программе «ВМЕСТЕ!» в Белгородской, Курской и Оренбургской областях были реконструированы и построены 22 социальных объекта и 16 спортивных учреждений, оказана поддержка 15 образовательным учреждениям, отремонтированы и оснащены новым оборудованием 12 медучреждений. В реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса Компании.

В рамках программы в 2021 году было реализовано более 450 проектов, число участников и благополучателей составило 116 тысяч человек. На эти цели Компания направила более 5,6 млрд рублей.