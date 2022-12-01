Оптоволокно пришло в районы Курской области

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Связисты проложили более 23 километров оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью 1 500 абонентских портов. Благодаря этому высокоскоростной интернет и множество цифровых сервисов провайдера стали доступны жителям почти двух тысяч домохозяйств региона.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Жители небольших населенных пунктов регулярно обращаются к нам с просьбой обеспечить их частные домовладения цифровыми услугами. В ноябре сети GPON появились в поселке Золотухино и селе Коренево. Применение технологии “оптика в дом” позволяет решить вопрос доступа к проводному интернету в частном секторе. Она гарантирует абонентам стабильное соединение и высокую скорость передачи данных».