В России назвали «Лидеров корпоративной благотворительности»

Проекты Металлоинвеста были отмечены сразу в двух номинациях

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится в России с 2008-го года. Это одно из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в стране.

Конкурс социальных программ компаний проводится в партнерстве с Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультом, Счетной палатой, РСПП, Фондом президентских грантов, ООН в России, Советом Евразийского женского форума при Совете федерации, АНО Центром содействия природоохранным инициативам «Экология», АНО «Национальные приоритеты».

В этом году в ранжировании приняли участие более ста ведущих российских компаний. Эксперты рассматривали уровень управления и организации благотворительной деятельности и социнвестиций, взаимодействия с заинтересованными сторонами, механизмы совершенствования этих направлений.

В номинации «Лучшая программа (проект), способствующая профессионализации некоммерческого сектора» победителями стали ООО «Т2 Мобайл», компания «Металлоинвест» и ОК РУСАЛ. «Металлоинвест» в частности представил проект «НКО-СОКРАТ» направленный на развитие третьего сектора и профессионализацию НКО в регионах ответственности, содействию организации партнерства НКО с властью и бизнесом. Программа работает с 2018 года.

Еще один проект компании - «Культурная платформа «Арт-окно» - стал победителем в номинации «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку культуры и искусства». Цель проекта - стимулирование создания локальных инновационных, актуальных, социально значимых и устойчивых культурных проектов, формирование новой культурной повестки и повышение доступности лучших образцов современной и классической культуры в регионах. Программа реализуется с 2017 года. Также в этой номинации были отмечены проекты ПАО «Северсталь» Благотворительная программа «Музеи Русского Севера»

и компании «Полюс» - Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и его финал в рамках регионального представления международного фестиваль «Территория».