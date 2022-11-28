9 млрд рублей плюсом: проект бюджета Воронежской области на 2023 год существенно скорректирован

фото: Воронежская областная Дума

В региональном парламенте состоялось заседание профильных Комитетов, в рамках которого был рассмотрен уточненный проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков напомнил, что проект бюджета поступил в областную Думу в установленный законодательством срок. 14 ноября депутаты рассмотрели и в целом одобрили документ на так называемом «нулевом» чтении. В течение недели к проекту были представлены предложения от депутатского корпуса и исполнительной власти, а также уточнения в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета.

фото: Воронежская областная Дума

Все внесенные изменения разделены на два блока.

Первый касается поступления средств из федерального бюджета. Воронежской области были распределены дополнительные средства в объеме более чем 9,1 млрд рублей. В частности, регион получает 160 млн рублей на реализацию программ молодежной политики. Еще 536,8 млн рублей субсидий направят департаменту ЖКХ и энергетики региона для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров. На мероприятия по стимулированию использования природного газа в качестве топлива в Воронежскую область поступит еще почти 138 млн рублей.

Департамент аграрной политики получит еще свыше 254,5 млн рублей на мероприятия по мелиорации сельскохозяйственных земель.

Субсидии в объеме более 640 млн рублей запланированы на дополнительные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Кроме того, в рамках иных межбюджетных трансфертов профильный департамент получит 55,2 млн рублей на развитие инфраструктуры для электромобилей, и практически аналогичное финансирование на реализацию программ развития промышленности.

Кроме того, департамент образования региона может рассчитывать на субсидии в общей сложности объемом 200 млн рублей для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Уточнены и объемы субсидий департаменту соцзащиты. В частности, он получит 453,4 млн на реализацию мероприятий в рамках соцконтракта и почти 659 млн дополнительных средств для осуществления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в связи с уточнением количества получателей этой меры поддержки.

Еще 98 млн рублей будет направлено на приобретение оборудования для театров и музеев, а также ремонт культурно-досуговых учреждений.

Кроме того, департаменту здравоохранения распределено свыше 561 млн рублей на обеспечение детей-инвалидов лекарствами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания.

фото: Воронежская областная Дума

Отметим, что часть из поступивших дополнительно средств будет направлена на дальнейшую реализацию национальных проектов. В целом на следующий год финансирование программ в рамках 11 нацпроектов составит свыше 29,5 млрд рублей, из которых более 15,8 млрд — средства области.

Второй блок касается увеличения расходов областного бюджета на 2023 год по предложениям главы региона и депутатов Воронежской областной Думы.

Почти 3,8 млрд рублей планируется направить на увеличение расходов в рамках областной адресной инвестиционной программы. Это связано с переносом сроков строительства, удорожанием контрактов, а также запланированным началом возведения новых социальных объектов и инфраструктуры. В частности, речь идет о школе на ул. Остужева в областном центре, пристройке к школе Гремячьем Хохольского района, детских садах на Московском проспекте в Воронеже, а также Терновском и Таловском районах, инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для многодетных семей и ряде других объектов, которые профинансированы по обращениям граждан.

Кроме того, 1,4 млрд рублей будет дополнительно зарезервировано для оперативного решения вопросов, в том числе связанных с оказанием поддержки новым территориям РФ и мероприятиями в рамках СВО.

фото: Воронежская областная Дума

По предложению Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам в бюджете будет увеличена строка на подготовку муниципалитетов к отопительному сезону. Система, показавшая себя эффективной, будет действовать и на следующий год. Муниципалитетам на соответствующие работы будет распределено 200 млн рублей (в первоначальном варианте значилось финансирование в объеме 132 млн).

Учтено предложение Комитета по спорту, культуре и историческому наследию, касающееся утверждения областных выплат спортсменам и тренерам за достижение выдающихся результатов на соревнованиях высокого уровня. На эти цели в уточненном проекте бюджета предусмотрено 30,6 млн рублей. Также по предложению Комитета будут выделены почти 8 млн рублей на разработку в следующем году проектно-сметной документации по строительству ледовой арены в Кантемировском районе. Включение расходов непосредственно на строительство этого объекта будут рассматриваться после разработки соответствующих документов и экспертизы. Вопрос о выделении финансирования на реализацию программы «Земский тренер», активно продвигаемую профильным Комитетом, может быть обсужден в течение следующего года при определении параметров соответствующего проекта.

Кроме того, дополнительно 59 млн рублей запланировано на благоустройство СОК «Олимпик» и 99 млн — набережной реки Ворона в Борисоглебске по инициативе губернатора.

По предложению Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций дополнительное финансирование деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований региона» составит более 1,1 млн рублей. Еще одно предложение по дополнительному финансированию грантовых проектов в рамках ТОС на 50 млн рублей может быть рассмотрено в начале следующего года.

Также по предложению главы региона субсидии центру поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив составят 130 млн рублей.

В бюджете будут предусмотрены дополнительные расходы в объеме 132,7 млн рублей на предоставление субсидий на организацию перевозок пассажирским автотранспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (инициатива Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности), в сумме 3,5 млн рублей для проведения комплексных кадастровых работ и 35 млн на финансовое обеспечение деятельности регионального Управления природных ресурсов (предложил Комитет по имущественным и земельным отношениям).

Различные предложения поступили не только от профильных Комитетов, но и политических фракций регионального парламента.

Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, часть депутатских предложений направлена в профильные департаменты для дальнейшего изучения и конкретной работы с ними, по всем поступившим инициативам дано поручение просчитать финансовую составляющую. В частности, это касается инициатив по приобретению дополнительной коммунальной техники для муниципалитетов, строительства легкоатлетического стадиона в Богучаре и других проектов.

Комментируя параметры проекта бюджета региона, представляемые к первому чтению, спикер регионального парламента отметил, что уже несколько лет подряд главный финансовый документ формируется в непростых эконмических условиях.

- Тем не менее, мы видим ежегодный рост как доходной, так и расходной части бюджета. Это говорит об эффективном и сбалансированном подходе к финансово-экономическим вопросам в регионе, что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день, — подчеркнул он.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также обозначил основные параметры бюджета региона к первому чтению.

— В целом, после внесенных изменений сумма доходов областного бюджета составит более 156,7 млрд рублей (к «нулевому» чтению было 147,4 млрд), расходов — свыше 170,6 млрд рублей (ранее — около 161 млрд). Дефицит имеет гарантированные источники погашения, — рассказал Владимир Нетёсов.

Представленный документ рекомендован к принятию на заседании Воронежской областной Думы в первом чтении.