Игорь Артамонов: Мама – главное слово в нашей жизни, и нет у нас более дорогого человека

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Церемония торжественного вручения почетного знака Липецкой области «Слава Матери» прошла сегодня в правительстве региона. Здесь состоялся областной праздник в преддверии всероссийского Дня матери, который в этом году отмечается 27 ноября.

Награды и денежные премии получили 25 женщин. Большинство награжденных в этом году – многодетные. Всего в семьях представленных к награде жительниц региона родилось и воспитывается 98 детей. Так, Елена Рожнёва из Воловского района и Вера Еремеева из Грязей воспитывают по восемь детей каждая. У Людмилы Бородиной – семь детей, по пять детей в семьях липчанки Татьяны Лукиной и Раисы Ландратовой из Краснинского района. Всего с 2001 года награду получили 550 матерей, воспитавших достойных граждан, внесших большой личный вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, поздравляя участников торжества, отметил, что празднование Дня матери – замечательная возможность для каждого из нас выразить свою благодарность и безграничную признательность самым дорогим нашему сердцу женщинам за их любовь, поддержку и понимание. «Мама – главное слово в нашей жизни, и нет у нас более дорогого человека. Мы чтим и бесконечно любим вас! От вас, дорогие мамы, зависят здоровье и благополучие ребенка, его интеллектуальное развитие, нравственный стержень, отношение к жизни и окружающим людям. Это огромная ответственность и повседневный самоотверженный труд. Примите искреннюю благодарность за то, что добросовестно выполняете свои нелегкие материнские обязанности, не жалеете себя в неустанных заботах о детях. Спасибо за труд во имя нашего общего будущего, за вашу доброту и мудрость, за сердечное тепло», – сказал Игорь Артамонов и пожелал всем мамам Липецкой области счастья, здоровья, благополучия и удачи. Также с праздником гостей поздравили главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков и спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Поддержке семей с детьми в Липецкой области уделяется особое внимание. Всего на эти цели в 2022 году выделено почти 5,5 миллиарда рублей. Выплаты – единоразовые и ежемесячные –предусмотрены для женщин, родивших детей, имеющих детей до трех лет, а также для малоимущих – например, детское пособие и выплата на детей от трех до семи лет включительно. Комплекс мер направлен на поддержку многодетных семей – областной материнский капитал, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, льготная газификация и водоснабжение жилья и другие. Результат – стабильный рост числа многодетных семей. С начала года их стало больше на 5%. Сегодня на учете в органах соцзащиты состоит 16301 многодетная семья. В них воспитывается 53796 детей.

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Вручение почетного знака «Слава Матери» –не единственная мера поддержки родителей, которые могут стать примером в воспитании детей. Также в Липецкой области проводится конкурс на определение лучшей семьи года среди населения. Среди призов – микроавтобус и легковой автомобиль. На сегодняшнем празднике 15 семей получили награды как победители и призеры конкурса.

Кроме того, награду получили Владислав Федулов и Любовь Николенко из поселка Лев Толстой. Они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года 2022» в номинации «Сельская семья». У Владислава и Любови восемь детей. Отец семейства работает водителем пожарного автомобиля, мама – литейщик пластмасс. В 2020 году семья Николенко-Федуловых воспользовалась помощью на основании социального контракта и укрепили личное подсобное хозяйство. Это позволило им в прошлом году стать призерами областного публичного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей и обладателем приза – автомобиля «Нива». Владислав и Любовь не только обеспечивают всем необходимым свою семью, но помогают продуктами нуждающимся землякам.

«Праздники, посвященные чествованию лучших семей, родителей дают уверенность в завтрашнем дне. Ведь именно от семьи во многом зависит, насколько благополучными будут дети, какие ценности будут для них важны и кто завтра придет нам на смену и будет развивать регион и страну в целом», – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.