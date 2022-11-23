В село Курской области проведен высокоскоростной интернет

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В октябре оптика провайдера пришла в село Быки Курчатовского района. Специалисты компании проложили свыше 15 километров оптоволокна. Благодаря этому жители более 350 домохозяйств населенного пункта могут подключить цифровые сервисы.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«С начала года количество домохозяйств, подключенных к высокоскоростному интернету от нашей компании, увеличилось в три раза. Технология GPON (“оптика в дом”) полностью удовлетворяет растущие потребности клиентов и позволяет подключать к интернету дома в частном секторе. До конца года доступ в Сеть появится у жителей населенных пунктов Золотухинского, Глушковского и Кореневского районов области».

Елена Иванова, жительница села Быки:

«Чтобы в нашем селе наконец-то появился интернет, мы собрали подписи со всех односельчан. Подключили к сети за пару часов. Специалисты компании аккуратно провели кабель, всё настроили . GPON – технология подключения интернета через кабель, который заводится в дом абонента. Высокая пропускная способность позволяет скачивать объемные файлы, смотреть цифровое ТВ, пользоваться видеонаблюдением и другими умными сервисами.