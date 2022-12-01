В Курскую область поступил железнодорожный кран повышенной грузоподъемности

Кабина крана оборудована удобной панелью управления, эргономичным креслом, кондиционером и системой отопления

Новый железнодорожный кран предназначен для грузовых, строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ на железнодорожных путях. Агрегат мощнее своих предшественников, имеет высокую производительность, соответствует современным требованиям в области безопасности и комфортных условий труда.

Железнодорожный кран оснащен пожарной сигнализацией и «умной» системой защиты от опрокидывания и превышения грузоподъемности.

Кабина крана оборудована удобной панелью управления, эргономичным креслом, кондиционером и системой отопления. Управление осуществляется с помощью джойстиков, что обеспечивает дополнительную точность и плавность движения стрелы крана.

Технику отечественного производства апробировали на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Начальник службы подъемно-транспортного оборудования УЖДТ комбината Александр Неред поделился своими впечатлениями:

– Машину можно использовать и в качестве тяговой единицы – у нее мощный гидроход, что позволяет легко передвигать вагон в пределах грузовой площадки.