Игорь Артамонов вручил награды волонтёрам, помогающим мобилизованным землякам

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с волонтёрами, которые собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также для раненых и беженцев. Руководитель региона поблагодарил неравнодушных липчан за помощь и вручил награды. Благодарственные письма правительства Липецкой области получили Екатерина Шестопалова, Игорь Зарницкий, Евгения Цеподой, Евгений Тихонов, Михаил Артеменко.

«Искренне благодарны вам за вашу активную гражданскую позицию, за то, что поддерживаете наших ребят и тем самым вносите свой вклад в победу», – сказал губернатор.

Пришедшие на встречу волонтёры представляют разные организации. Это и предприниматели, и общественники, и просто неравнодушные жители региона. Они шьют экипировку для военных, выполняют запросы и заявки родственников мобилизованных, отправляют продукты питания, лекарства, одежду, тепловые пушки и строительный инвентарь липчанам, служащим в зоне СВО. Работают с военными госпиталями – доставляют раненым средства личной гигиены, бельё, фрукты и многое другое.

Игорь Артамонов обсудил с волонтёрами сложности, которые возникают у них при формировании гуманитарных грузов. Есть потребность в складском помещении для сбора солдатской экипировки, которую производят липецкие швеи, нужен транспорт для отправки собранной помощи в воинские подразделения. Губернатор сказал, что регион может помочь и с площадкой для хранения вещей и с транспортировкой гумгруза.

«Вы можете обращаться по любым вопросам, мы постараемся оказать необходимое содействие. Поддержка военнослужащих и помощь их семьям – наша общая задача», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.