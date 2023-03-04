Губернатор Курской области призвал жителей вступать в территориальную оборону региона

Все желающие могут присоединиться к территориальной обороне Курской области. Фото из телеграм-канала Романа Старовойта.

Сегодня, 4 марта, губернатор Курской области Роман Старовойт вместе с парнями из добровольной народной дружины патрулирует местность в одном из приграничных районов.

- Ребята тут на постоянной основе, а я приехал поддержать на выходных. Помогаем российским военным и пограничникам защищать наших жителей в приграничье и охранять важные объекты, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Кстати, все желающие присоединиться к территориальной обороне региона могут обращаться по телефонам: +7-952-494-56-60, +7-952-495-07-18. Также заявку с информацией о себе и контактным номером телефона можно отправить на почту KurskOpolchenie@yandex.ru.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, 2 марта, при обстреле курского поселка Теткино пострадали восемь домов и три автомобиля.