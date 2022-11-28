В Курской области апробировали карьерный тягач

Машину приобрели в рамках инвестиционной программы по модернизации горнотранспортного комплекса Фото: Предоставлено "КП"

Тягач-трал предназначен для оперативной доставки бульдозеров к месту работы в карьер.

О своих впечатлениях от работы на новой машине рассказал начальник автоколонны № 2 автотракторного управления Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева Евгений Агафонкин:

- Бортовой компьютер позволяет водителю непрерывно отслеживать состояние узлов и механизмов. Тягач оборудован системой пожаротушения, а две камеры заднего вида помогают водителю маневрировать без риска, что очень важно в работе машин с большими габаритами.

Кроме того, конструкция машины предусматривает отсоединение и присоединение прицепа, на котором перевозят бульдозер, в автоматическом режиме, без участия сотрудников.

Кстати, на борт тягач способен поднять любой крупногабаритный груз весом до 75 тонн.