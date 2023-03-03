В Железногорске стартовал новый сезон грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

Традиционно конкурс проходит в городах присутствия компании Металлоинвест Фото: предоставлено пресс-службой

Объявлен старт восьмого грантового конкурса социальных проектов «Вместе! С моим городом». В нем могут принять участие активные горожане, НКО и муниципальные учреждения.

Общий грантовый фонд для каждого города составит три млн рублей. Юридические лица получат на реализацию инициатив до 400 тыс. рублей. Для физических лиц в этом году размер гранта увеличен вдвое – до 100 тыс. рублей.

Номинации конкурса:

- «Культурный город» — проведение мероприятии в сфере культуры и искусства;

- «Спортивныи город» — создание условии и внедрение новых форматов спортивных мероприятии ;

- «Экогород» — акции по озеленению и уборке территории , помощь заповедникам, защита животных, организация раздельного сбора отходов;

- «Умныи город» — внедрение современных методик и инновационных технологии в систему развития детеи , реализация образовательных проектов, в том числе в сфере дополнительного и инклюзивного образования;

- «Город для жизни» — благоустрои ство дворов и городских территории , событии ное наполнение общественных пространств и арт-объектов.

Традиционно конкурс проходит в городах присутствия компании Металлоинвест - Железногорске, Старом Осколе и Губкине.

В новом сезоне для участников «Вместе! С моим городом», как и прежде, будут организованы образовательные мероприятия по социальному проектированию. На этот раз запланированы серия онлайн-интенсивов «Качалка проектов» и очная деловая игра «Конструктор проектов».

Прием заявок от авторов социальных проектов продлится с 1 марта по 12 апреля. Более подробно узнать о конкурсе и оформить заявку можно на сайте https://vmeste.zhel.city