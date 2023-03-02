Игорь Артамонов вручил награды руководителям пятнадцати НКО Липецкой области

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов поздравил общественных деятелей региона со Всемирным днем некоммерческих организаций и вручил руководителям 15 наиболее активных НКО области благодарственные письма.

«Количество НКО в регионе растет, увеличивается финансирование проектов и, самое главное, заметнее становится результат вашей работы. Некоммерческие объединения делают весомый вклад в разные сферы – в поддержку военнослужащих и их семей, помощь социально незащищенных граждан и людей в трудной жизненной ситуации, увековечивание памяти и сохранение национальной идентичности. Спасибо вам за это», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

На территории Липецкой области зарегистрировано 1307 социально ориентированных некоммерческих организаций. Они развивают массовый спорт, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, помогают инвалидам, проводят бесплатные юридические консультации и так далее. В 2022 году НКО привлекли более 300 млн рублей из федеральных и региональных источников. Реализовали свыше 50 проектов и ещё столько же воплощают в жизнь сейчас.

На торжественном собрании в правительстве Липецкой области некоторые из них подробно рассказали о своей деятельности. Так, организация «Оплот» в прошлом году создала волонтерский корпус из бывших военных, которые занялись сбором и доставкой гуманитарной помощи наиболее пострадавшим районам в зоне спецоперации. На Донбассе добровольцы организовали склады и наладили логистику, а последнее время стали использовать их также для доставки стройматериалов. Активисты некоммерческой организации «Бизнес-Развитие» взяли на себя ответственность за людей, прибывших из разрушенных городов и сел. Они помогают им морально адаптироваться на новой территории и трудоустроиться. «Ассоциация юристов» подключилась к работе с семьями мобилизованных в юридических вопросах. Также представители объединения выезжают в зону СВО и организуют онлайн-консультации с освобождёнными территориями. Их жителям они помогают разобраться в различиях между украинским и российским законодательствами.

Общественная организация инвалидов «Школа Мастеров» несколько лет занимается адаптацией и социализацией детей с ОВЗ, ребятам постарше помогает в трудоустройстве и учит их самостоятельности. Липецкое отделение Союза Женщин России своими главными задачами видит защиту традиционных ценностей и помощь женщинам и детям. За пять лет существования липчанки создали 25 первичек в регионе, каждая из них стремится сделать мир лучше. Их девиз: прожить день и сделать доброе дело. Научная общественная организация «Археологические исследования» охраняет памятники древности и заодно открывает все новые и новые страницы истории. Так, в прошлом году активисты обнаружили в Добровском районе старейшее поселение, подтверждающее, что люди жили на этой земле уже 25 тысяч лет назад. А еще они нашли находки эпохи бронзы в Чаплыгинском районе. Ранее считалось, что в те времена люди селились на несколько сотен километров южнее.

Также в этот день благодарственными письмами управления внутренней политики Липецкой области были отмечены организаторы проекта «Поезд Победы» в Липецке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.