Игорь Артамонов вручил липчанам государственные и ведомственные награды

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Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась сегодня в правительстве Липецкой области. Чествовали работников здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и других сфер. Награды вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Искренне рад вручать сегодня высокие награды жителям нашего региона, которые внесли большой вклад в развитие Липецкой области. Каждый из вас – выдающаяся личность. Ваши достижения заслуживают большого уважения, ваши старания и верность профессии получили признание. Мы вас ценим, гордимся вами и благодарим за добросовестный труд», – сказал губернатор.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орден Пирогова получил главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, который более 40 лет посвятил медицине. Под его непосредственным руководством в наркологическом диспансере создано отделение неотложной помощи с реанимационным блоком. Михаил Иванович – инициатор создания областной детско-подростковой наркологической службы, разработчик ряда реабилитационных программ.

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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. Медали Луки Крымского удостоены 15 медицинских работников Липецкой области. Многие из них работали в ковид-бригадах во время пандемии коронавируса и спасли тысячи жизней. Младшая медицинская сестра Липецкой областной клинической инфекционной больницы Татьяна Боброва получила благодарность Президента Российской Федерации. Наталье Кукушкиной и Юрию Латышеву присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», оба работают в областном онкодиспансере.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору Детской школы искусств № 6 Липецка Людмиле Немец. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу

почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю автобуса Автоколонны-2068 Усманского района Александру Смольянинову. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получили тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Агропромышленного объединения «Дружба» Грязинского района Олег Востриков и водитель ООО «Хлебороб» Усманского района Андрей Куренков.

Также был вручён ряд ведомственных наград. Работу липчан отметили в Министерстве экономического развития России и в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.