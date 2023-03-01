Игорь Артамонов и Юрий Сазонов подвели итоги работы Чаплыгинского района

.

Развитие Чаплыгинского района губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с руководителем муниципалитета Юрием Сазоновым. В ходе встречи отмечалось, что в районе стабильно растёт средняя заработная плата. В 2022 году увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. На 5,5% выросли инвестиции на душу населения.

Как сообщил руководитель муниципалитета, все запланированные на 2022 год проекты успешно реализованы. Ключевой из них – строительство здания, где разместились детская поликлиника и женская консультация. Медучреждение возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудовали зону для детских колясок, помещение для кормления грудных детей. Для маленьких пациентов действуют кабинеты забора крови, прививок, физиопроцедур, есть дневной стационар.

Оснащение кабинетов в новой женской консультации соответствует современным стандартам. Закуплена новая медтехника, предусмотрена малая операционная для вмешательств без общего наркоза, есть палаты дневного пребывания, создана комната психологической разгрузки, где женщинам помогут преодолеть страх перед родами и справиться с послеродовой депрессией. Медицинскими специалистами педиатрическая и гинекологическая службы Чаплыгинского района полностью обеспечены.

.

«Это очень важный объект, который, несомненно, позволит повысить качество оказания медицинской помощи в районе. Оснащение хорошее, условия комфортные, врачей достаточно – в медучреждении есть всё необходимое как для лечения, так и для раннего выявления патологий. Сегодня мы большое внимание уделяем профилактике заболеваний, рассчитываем, что новые возможности позволят чаплыгинским медикам успешно справиться с этими задачами, особенно когда это касается детей», – сказал Игорь Артамонов.

Ещё один значимый проект, к реализации которого в Чаплыгине приступили в прошлом году – мост через реку Становая Ряса, который связывает две части города. Как сообщил глава района, капремонт переправы ведётся по графику. Завершиться все работы должны осенью текущего года. Мост станет надёжнее и безопаснее.

Губернатор отметил хорошую работу района по выполнению программы расселения аварийного жилфонда. Её муниципалитет завершил досрочно. Четыре дома построены с опережением графика.

В минувшем году в муниципалитете благоустроили ряд территорий. В сёлах Пиково и Юсово создали скверы, в Кривополянье обустроили игровую площадку для детей, в Чаплыгине завершили второй этап благоустройства городского парка, где появились уютные прогулочные зоны, арки с подсветкой, детские площадки, новое освещение. В это году в городе планируют реконструировать популярную у туристов площадь Октябрьской революции и завершить обустройство пешеходной зоны на улице Горького, где высадят около полусотни кустов сирени, более 180 кустов кизила и почти 40 кустов можжевельника.

«Чаплыгин с каждым годом становится красивее и комфортнее для жизни. Проекты по благоустройству города интересные, они нравятся жителям и туристам», – подытожил губернатор.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.