Губернатор Липецкой области и гендиректор Платформы «ЗаБизнес.РФ» подписали Соглашение о сотрудничестве

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Как наладить диалог бизнеса и власти, обеспечить прозрачность и доступность правовой защиты предпринимательства сегодня обсуждали участники Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Липецкая область». Она прошла на площадке ОЭЗ «Липецк». В форуме приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, представители бизнеса и общественных организаций, прокураторы, правоохранительных органов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Главным гостем конференции стала генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко. Она сообщила о снижении давления на предпринимательское сообщество со стороны не только контрольных, но и силовых структур. От Липецкой области на платформу поступило всего 11 обращений. Губернатор Игорь Артамонов отметил, что с каждым годом меняется и качество жалоб.

«В основном обращения касаются волокиты при подключении коммуникаций и взаимодействия с банками. Эти вопросами мы сейчас плотно занимаемся. Наш регион вошел в число семи пилотных субъектов, где внедряется новый инвестандарт. По некоторым услугам планируем сократить сроки подключения в два раза. Что касается банков, то здесь тоже есть положительная динамика. Мы организуем встречи предпринимателей с банками, на которых активно обсуждаются все волнующие бизнес вопросы. Количество выданных льготных кредитов растет», - сказал Игорь Артамонов.

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В регионе действует проект «Бизнес-куратор». Заместитель главы администрации города или района выступает как единое окно для приема заявлений. Предприниматели могут обратиться к нему по любому вопросу и получить ответ или необходимую помощь.

Как рассказал прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, в ведомстве проходят дни приема предпринимателей. Сотрудники всех подразделений районов области ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав бизнесменов и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования. Участники конференции отметили, что зачастую недостаток юридической грамотности среди предпринимателей является причиной возбуждения уголовных дел. Чтобы устранить его, планируется реализовать в Липецкой области проект правового просвещения предпринимателей. Представители прокуратуры готовы вести публичные лекции, семинары для бизнеса.

Правительство Липецкой области и АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Игорь Артамонов и Элина Сидоренко.

«Главным условием развития бизнеса является его безопасность. Он должен чувствовать уверенную руку и знать, что у него есть правильный тыл. Мы видим, что в Липецкой области, в отличие от многих других регионов, хорошо выстроен диалог между властью и бизнесом. Регион ориентирован на прозрачность, поиск механизмов взаимодействия и партнерства с бизнесом. Этот опыт можно тиражировать на другие регионы», - сказала Элина Сидоренко.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.