В Курской области корпоративный бизнес наращивает кредитный портфель

Банк ВТБ в Курской области по итогам работы за девять месяцев текущего года нарастил кредитный портфель корпоративных клиентов на 29% до 17,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых за отчетный период достиг отметки 11,7 млрд рублей, увеличившись на 10%.

Позитивную динамику в объеме корпоративного кредитования обеспечили предприятия среднего и малого бизнеса. Портфель кредитов клиентов данной категории с начала года вырос на 35%, до 15,4 млрд рублей.

В кредитном портфеле сегмента СМБ 60% составляют кредиты предприятиям АПК. На кредиты организациям лесной и деревообрабатывающей промышленности приходится 19% портфеля, торговым компаниям - 17%.

«Ситуация глобальных изменений и неопределенности в экономике проверила бизнес на прочность, и сегодня можно сказать, что курские предприниматели этот экзамен выдержали. Они быстро адаптировались к новым реалиям, не замерли, а выбрали активные действия – модернизацию производств, выход на новые рынки, поиск альтернативных каналов сбыта- отметил Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Курской области.