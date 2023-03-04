От кого зависят социальная стабильность предприятия и престиж компании

Кривецкий сахарный завод

Одним из показателей стабильности и привлекательности промышленных предприятий во все времена были трудовые династии. В Курской области на двух сахарных заводах, принадлежащих холдингу «Русагро» - Кривецком в Мантуровском районе и Кшенском в Советском районе, кадры ценят. Здесь гордятся людьми, которые связали свою жизнь с производством. Коллективы предприятий большие – порядка 300 человек.

Роман Авдеев : «Работать на заводе престижно»

Пошел по стопам отца

Вопрос о том, где работать после школы, перед Романом Авдеевым не стоял. Он твердо решил продолжить славную династию на Кшенском сахарном комбинате. Профессию электромонтера выбрал ту же, что и у отца.

Общий стаж трудовой династии Авдеевых более 100 лет. Её основатель Александра Григорьевна (бабушка Романа) пришла на завод в 60-е годы прошлого века в упаковочный цех, где и проработала до пенсии. Мама Романа Тамара Николаевна трудилась почти сорок лет на разных участках производства, была и кладовщицей, и выпарщицей.

Алексей Малыхин

У зятя Романа Алексея Малыхина стаж пока небольшой, два года. Работа оператора пульта управления на станции варки утфеля нравится. За короткий срок он сумел получить высший двенадцатый грейд. Алексей прекрасно разбирается и в вопросах сахароварения, и в работе оборудования.

Роман Авдеев помнит свой первый рабочий день, хотя это было 23 года назад: «Волновался. Коллектив электроучастка – люди солидные. А мне, новичку, чтобы состояться в профессии, предстоял путь от нулевого разряда до самого высокого. И я его прошел. Сейчас квалификация измеряется в грейдах, у нас, Авдеевых, высший».

Период ученичества проходил под руководством опытного наставника. Иначе нельзя, ведь специальность сопряжена с риском. Но перед глазами был пример отца, он давал наставления, и все получилось. У Валерия Николаевича Авдеева трудовой стаж исчисляется 40 годами, за добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами. Есть награды и у Романа. По итогам сезона 2021-2022 годов был награжден в номинации «За верность делу».

-Работать на заводе, – считает Роман Валерьевич,- престижно. Буду очень рад, если в трудовую семью в свое время вольется младшее поколение.»

Дмитрий Солдатов

Решать задачи здесь и сейчас

Такого принципа придерживается Дмитрий Солдатов, помощник начальника смены Кшенского сахарного комбината. С раннего детства он слышал в семье разговоры про сахзавод. Родители Николай Геннадьевич и Надежда Евгеньевна работали на предприятии. Родственники Дмитрия по материнской линии трудились здесь же: Валентина Евгеньевна Болотова проработала более 25 лет в должности лаборанта, Елена Евгеньевна Трубникова - более 20 лет в должности оператора пульта управления, а Ольга Евгеньевна Дремайлова работает уже 20 лет, сейчас трудится в должности руководителя складского хозяйства. Общий стаж династии насчитывает совокупно более ста лет.

Основатель династии Николай Геннадьевич пришел на завод в 1997 году сварщиком на ТЭЦ, потом перешел в отдел главного механика газоэлектросварщиком. Он в совершенстве освоил тонкости профессии, проводил все монтажные работы по металлу. Дома хранится внушительная папка почетных грамот, дипломов, благодарностей, которыми в разные годы был отмечен Николай Солдатов. Одна из последних – почетная грамота Администрации Советского района за многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей в производственной деятельности ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Надежда и Николай Солдатовы

Дмитрий Солдатов после службы в армии работал агрономом. Но когда из социальных сетей узнал, что комбинату требуются молодые специалисты с высшим образованием, решил попробовать свои силы на новом поприще. Успешно прошел собеседование. Дмитрий делится впечатлением: «Втянулся сразу, коллектив дружный, много молодежи, которые горят желанием оперативно решать вопросы, а мудрым советом всегда помогают опытные специалисты».

На торжественном мероприятии ко Дню молодежи в 2022 году Дмитрий был награжден Почетной грамотой за производственные успехи и активное участие в общественной жизни. Он заядлый спортсмен и непременный участник различных соревнований.

Самый молодой представитель династии – Анна Солдатова. Аня успешно проработала сезон лаборантом химического анализа в службе качества.

На заметку:

Как пояснила менеджер по управлению персоналом Помогаева Наталья Николаевна, профориентации в компании «Русагро» уделяют много внимания. На предприятии проводятся экскурсии для школьников и студентов, чтобы молодые люди видели, насколько глобально все устроено, на каком современном оборудовании работают сегодня специалисты.

Для вновь прибывших сотрудников проводится внутренний тренинг «Добро пожаловать в компанию».

Для рабочего персонала существует программа наставничества. Новичков знакомят с тонкостями работы в сахарной отрасли, а для молодых специалистов действует программа стажировки. По ее итогам специалисты защищают свои проекты и после этого их берут в штат на целевую позицию.

Дружная семь «я» Гуличенко

Семейный подход к любимой профессии

Этот лозунг на сто процентов подходит семье Гуличенко, которые полным составом работают на Кривецком сахарном заводе.

В соловьиный край они прибыли из Донецка в 2015 году. По программе «для желающих переехать и работать в сельской местности» приобрели просторный дом, в котором всегда рады гостям, а по праздникам в казане готовят настоящий таджикский плов.

Виктор Владимирович работает инженером - электронщиком, а его жена Оксана Викторовна - специалист АХО в службе персонала. Воспитывают пятерых детей. Старший сын Богдан пришел в компанию по программе стажировки и уже тоже работает здесь.

Год назад в поселок приехал младший брат Оксаны – Максим Мегельбей с семьей. При выборе места работы однозначное «да» было отдано заводу. Стабильность, условия труда, льготы для сотрудников. Супруга Максима Светлана с удовольствием и большой вовлеченностью проработала сезон старшим лаборантом.

Активная корпоративная жизнь затягивает семью целиком. На предприятии часто проводятся всевозможные конкурсы и мероприятия. Особенно нравятся «Честные игры», которые традиционно проходят на предприятиях компании в Белгороде, Губкине и Тамбове.

«Жить и работать на курской земле нам очень нравится. Будущее нашей семьи теперь тесно связано с «Русагро» и поэтому младшему поколению Гуличенко и Мегельбей обозначены верные приоритеты», – комментирует Оксана.

Компанией ведется активная работа с подрастающим поколением. Программа профориентации «Ростки будущего» уже внедрена в местной школе. Задатки лидерства у «младшеньких» членов семьи в крови: на днях Кирилла, племянника Оксаны, большинством голосов избрали президентом школы на год. Растет достойная смена!

Наталья и Эдуард Пшеничных

Общий стаж династии Пшеничных 156 лет!

Именно столько отдали родному заводу «Кривец - сахар» представители семьи Пшеничных, Кулешиных и Сашенковых.

В далеком 1964 году на предприятие пришла молоденькая девушка Люба. В трудовой книжке Любовь Васильевны Пшеничных две записи – о приеме на работу и о выходе на пенсию. Между этими двумя датами 51 год. Прошла путь от сатуратчика до начальника смены. Без отрыва от работы окончила Сумский техникум сахарной промышленности по специальности техник-технолог. Супруг – Иван Тимофеевич - внес в общую трудовую копилку 37 лет, работал слесарем автоматики КИПиА.

Когда пришло время выбирать место работы, их сын Эдуард без раздумий выбрал сахарный завод, работает водителем.

Невестка Наталья Вячеславовна с гордостью говорит, что ее свекровь – почетный работник сахарной промышленности РФ, самая титулованная в династии. Среди наград - медаль «За доблестный труд», «Знак Почета», серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса» России», знак «Ударник 9-й пятилетки», диплом Министерства сельского хозяйства.

Наталья пришла на завод после окончания Губкинского горного техникума в 2001 году. Вначале работала бухгалтером по зарплате. Без отрыва от производства окончила институт, получила специальность бухгалтер-экономист. Здесь же встретила свою судьбу. С 2018 года занимает должность казначея региона. «В начале века много было бумажной работы, сегодня весь процесс компьютеризирован. Компания идет в ногу со временем», – отмечает Наталья.

На заметку:

Сотрудники компании социально защищены. Обеспечены горячим питанием, продукцией по льготным ценам, пользуются корпоративным транспортом, к праздникам предприятие обеспечивает подарки сотрудникам и их детям.

Всем сотрудникам предприятия, с кем довелось побеседовать, был задан один и тот же вопрос: какой трудовой путь выбрали бы, если бы можно было повернуть время вспять? Ответ был единый: «Тот же самый».

Беседовала Александра Черных

Фото предоставлены сотрудниками Кривецкого и Кшенского сахарных заводов.