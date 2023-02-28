По поручению белгородского губернатора с жителями приграничных районов обсудили предоставление нового жилья

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В Белгородской области продолжается выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса белгородцев, которые потеряли дома в результате обстрелов со стороны ВСУ. На эти цели по решению главы государства региону выделено 9,4 млрд рублей.

27 февраля в Шебекинском и Валуйском округах, а также в Волоконовском, Краснояружском и Белгородском районах состоялись первые сходы граждан с приграничных территорий, где был введен режим ЧС. Ранее жителей этих сел направили в пункты временного размещения, кто-то разместился у родственников или на съемных квартирах.

Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства рассказали людям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья.

В рамках исполнения поручения Президента РФ Вячеслав Гладков подписал региональное постановление, согласно которому право на компенсацию за счет федеральных средств имеют те граждане, чье жилье стало непригодным для проживания или было полностью утрачено в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах Белгородской области, где продолжает действовать режим ЧС.

- Постараемся, конечно, вникнуть в особенности положения каждой семьи и найти максимально удобное решение, если это в наших силах. Но будем, по крайней мере, стараться. Новое жилье предоставим в соответствии с техническим паспортом разрушенного. Готовые или строящиеся помещения должны подбираться, исходя из квадратуры пострадавшего жилья собственников. Поручил главам районов, своему заместителю Владимиру Васильевичу Базарову вместе с профильным министерством контролировать этот процесс, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Отметим, согласно региональному постановлению площадь старого жилья будет определяться на момент его разрушения или на дату введения режима ЧС в сельских территориях. Также важно, что при получении нового помещения утраченное безвозмездно передается в собственность Белгородской области вместе с земельным участком, на котором оно расположено.