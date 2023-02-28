Вагон праздничного настроения: железнодорожники поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

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На сегодняшний день главными борцами за свободу русского народа являются военнослужащие, которые отдают свой долг Родине в боях СВО. Большую помощь военным оказывают сотрудники Московской железной дороги. Они собирают гуманитарные грузы и поддерживают позитивный настрой в рядах Российской армии.

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 и 22 февраля, в Курской области состоялся выездной концерт для участников СВО. Его организаторами стали руководство Московской железной дороги и руководство дорожной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге. В мероприятии участвовали артисты Московского центрального дома культуры Железнодорожников. Они с радостью приняли приглашение поучаствовать в поздравлении тех, кто сейчас несет нелегкую службу на благо Родины, и всех мирных жителей.

Российские военные с воодушевлением и восторгом наблюдали за представлением на сцене. Для многих это стало отдушиной в то время, когда все силы и мысли находятся с теми, кому нужна помощь и освобождение. Ребята были искренне благодарны за такой подарок творческим коллективам и руководству железнодорожников, которые плечом к плечу с участниками СВО делают все для общей победы.

К военнослужащим организаторы мероприятия приехали не с пустыми руками - они передали военным, выполняющим свой гражданский долг, гуманитарную помощь.

Защитник Отечества - звучит гордо!