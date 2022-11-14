Обнародован Рейтинг российских работодателей по версии РБК

Эксперты РБК отметили высокий объем инвестиций в развитие бизнеса, улучшение условий труда и обучение сотрудников в Металлоинвесте

В топ-5 рейтинга оказались такие компании, как «Лаборатория Касперсокого», Металлоинвест, ПОЛИМЕТАЛЛ, ММК и ЭНЕЛ Россия.

Среди производственных компаний показала Металоинвест, которая стала одним из 13 участников рейтинга, набравших более 60 баллов из 100 возможных. Эксперты РБК отметили высокий объем инвестиций в развитие бизнеса, улучшение условий труда и обучение сотрудников, сохранение конкурентного уровня заработной платы и социального пакета. По таким критериям как надежность бизнеса и деловая репутация Компания получила максимальные и близкие к ним оценки.

- Поддержка людей, сохранение трудовых коллективов и устойчивость бизнеса являются для нас сегодня основным приоритетом, – отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. – Несмотря на серьезные вызовы и сложные задачи, с которыми сталкивается отрасль, мы не сокращаем объем социальных инвестиций и выполняем все взятые на себя обязательства.

Вообще же среди лидеров рейтинга – представители различных отраслей экономики, включая IT и интернет-торговлю, добычу полезных ископаемых, производство, финансы и страхование. Всего в рейтинге приняли участие 82 компании.