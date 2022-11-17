В Курской области реализован проект по запуску комплекса дообогащения концентрата

В регионе создано 108 новых рабочих мест

В Курской области запущен в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата (КДО).

Строительство нового производства заняло менее трех лет. Возведено здание длиной почти 150 метров и высотой свыше 30 метров. Общая площадь производственных помещений – около 10 тысяч квадратных метров. Событие произошло на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

В новом корпусе дообогащения будут производить различные виды концентрата с содержанием железа до 71% и низким содержанием диоксида кремния. Общий объем производства составит до 16,4 млн тонн в год. Создано 108 новых рабочих мест.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что такие прорывные и крупные проекты не только укрепляют производственный потенциал региона и создают новые возможности для его развития, но и повышают устойчивость экономики, привлекая новые средства в социальную сферу, программы благоустройства, транспортную инфраструктуру.