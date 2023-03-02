В Курске депутаты предложили поддержать оформление памятных уголков и мемориальных досок в школах

КСП за год выявила нарушений на 735, 6 миллионов рублей, сообщил председатель контрольно-счетной палаты Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 марта прошло восемнадцатое заседание Курской областной Думы. Депутаты рассмотрели 39 вопросов, касающихся разных сфер жизни региона.

С отчетом о работе полиции за 2022 год выступил начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев. Он отметил, что с марта прошлого года режим служебной деятельности УМВД был переведен в разряд «усиленный». Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 0,7% (с 13538 до 13448). Снизилось на 11,6% количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (с 1298 до 1148) и на 13,8% - число преступлений, совершенных несовершеннолетними (со 181 до 156). Показатель раскрываемости преступлений вырос с 56,8% до 59%. Согласно опросу, проведенному ФСО России, больше 60% жителей региона уверены в защищенности от преступных посягательств.

О деятельности в прошлом году Контрольно-счетной палаты Курской области отчитался перед парламентариями ее председатель Андрей Брехов. Аудиторы провели 65 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполнили свыше 260 экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов - с ростом 125 % к уровню 2021 года. Были выявлены нарушения на общую сумму 735 612,9 тыс. рублей. В адрес руководителей объектов проверок направили 60 представлений; 18 материалов переданы в правоохранительные органы; в отношении 11 должностных лиц вынесены решения о наложении административных штрафов.

Депутаты внесли изменения в региональные законы «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области» и «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области». Они инициированы прокурором Курской области. В первом случае речь идет о дополнительной поддержке в виде страхования участников добровольных народных дружин. Во втором – о повышении финансовой устойчивости деятельности регионального оператора Фонда капитального ремонта МКД.

Внесены изменения в областные законы, регулирующие избирательный процесс.

Кроме того, приняты обращения Курской областной Думы в федеральные органы власти по вопросам поддержки предпринимателей и медицинских учреждений, работающих на приграничных территориях в условиях СВО, а также образовательных организаций в части оформления «мест гражданского почитания»: памятных уголков, мемориальных досок и памятников на прилегающей территории.