В Курске кинофестиваль "Сталкер" завершился показом ленты "Император"

Ряд фильмов представил молодой киновед Алексей Беззубиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 февраля в Курской области завершился XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В регионе вот уже в 11-й раз собираются представители современного российского кинематографа — актеры, режиссеры, кинокритики — и любители кино.

Некоммерческое кино

В этот раз жители региона и гости смогли на протяжении пяти дней бесплатно знакомиться с новинками отечественного серьезного документального и художественного кино, а также пообщаться с режиссерами, кинокритиками и актерами.

Кинофестиваль проводится гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов. Большинство представленных лент сняты на госденьги. Так что непопулярное кино, так называемый артхауз, имеет право жить.

Большая часть лент — откровенно не коммерческие, они были сняты молодыми режиссерами в минувшем году при поддержке государственных грантов.

После показа прошла творческая встреча с Альфией Фото: Светлана ВОЛКОВА

К слову, фестиваль «Сталкер» — единственный в России и один из немногих в мире кинофестивалей, направленный на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.

Программу открыл фильм "Плотник", снятый супругой Анатолия Чубайса Авдотьей Смирновой. Самой Авдотьи на показе не было, зато приехал исполнитель главной роли - актер Сергей Уманов.

Про одиночество

Актер Александр Зачиняев 14 февраля представил свой дебютный фильм "У самого Белого моря". Съемки велись на берегу Финского залива.

Картина, сюжет которой по словам режиссера, полностью вымышлен, повествует о трех мужчинах разного возраста. Одному из них всего 15, и он сбежал из интерната, потому что "никому не нужен", второй - "мент" в самом расцвете сил и любовник жены погибшего друга, третий - пожилой бывший алкоголик, уединившийся на острове смотритель маяка.

Александр Зачиняев в рамках фестиваля дебютировал с лентой "У самого Белого моря" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Судьба свела их вместе и изолировала на несколько дней от мира, чтобы они примирились с собой и с обществом, отпустили себе "грехи" и вступили в режим перезагрузки.

Также в рамках фестиваля зрители увидели картину "Накануне" Алисы Ерохиной. Молодой парень решает убить любовницу отца, но, как оказывается в финале, между одиноким юным хулиганом и заводчицей собак, которая не может устроить личную жизнь, слишком много общего.

Актриса Катя Ермишина представила в Курске картину "Рядом".

Картины привлекли внимание зрителей разных возрастов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также в программе кинофестиваля был ряд документалок и короткометражек. А завершилось мероприятие показом дебютного фильма Альфии Хабибуллиной "Император".

Война и мир подростковой жизни

Картина рассказывает о трудностях жизни в неполной семье и проблемах социализации в современном обществе. Отец Арсения умер. А его мать, профессиональный психотерапевт, страдает от разлуки со своим любовником. Чтобы сменить обстановку, она переехала вместе с сыном из Москвы в провинцию. Здесь у нее нет времени или желания для того, чтобы обустроить новое жилье - декорации квартиры откровенно убоги: окна без занавесок, серые стены, старая мебель. Зато она активно практикует как психотерапевт и выслушивает жалобы клиенток на семейные передряги.

Впрочем, Арсу, по его словам, новое место жительства нравится больше, чем столица. Здесь, как он говорит, для него "больше простора". Мальчик настаивает на том, что в новой школе он будет учиться очно в отличии от столицы, где он был на домашнем обучении.

Старшеклассник старается смело идти навстречу взрослой жизни, потому что понимает, что это единственный для него способ оторваться от маминой юбки и найти в современном обществе для себя некую нишу, стать самостоятельным.

И хотя многое в этой "взрослой" жизни ему претит - жестокость, излишняя сексуальность ровесников, он нашел в ней себе роль - роль императора. И упорно следует ей.

Удастся ли эксперимент, расскажет картина.

В ленте отчетливо звучит тема непротивления злу насилием, а также войны и мира. Как бы фоном в фильме каждый раз идет урок истории, на котором класс с учителем воспроизводит события первой мировой войны. А затем школьникам приходится решать вопросы войны и мира в повседневной жизни - стать ли равнодушным созерцателем или вступить в бой, даже если противник заведомо сильнее тебя.

По словам режиссера, сценарий был ей предложен, и очень понравился. В процессе были небольшие доработки. А вот на поиски актера на главную роль ушло почти полгода.