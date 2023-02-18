Каждый пятый малыш в Курской области рождается в неполной семье

Среди всех новорожденных 52% - мальчики Фото: Из архива КП.

В 2022-м году в регионе зарегистрировано 8 083 записи актов о рождении детей. Среди всех новорожденных 52% мальчиков, первенцы в семьях составили 40%, вторые дети – 36%, третьи – около 15%, четвертыми и последующими в семьях родились 668 малышей. В 95 семьях на свет появились двойни – 108 мальчиков и 82 девочки. В 31 семье среди близнецов рождены разнополые дети. Об этом сообщили в ЗАГС региона.

Самые популярные имена мальчиков - Артем, Иван, Михаил, Матвей, Александр, Дмитрий, Максим, Кирилл; такое лидерство сохраняется на протяжении нескольких лет. Среди девочек самые распространенные София, Мария, Варвара, Ева, Анна, Виктория, Полина, Ксения, Анастасия, Елизавета. Редкие имена - Ратмир, Родион, Добромир, Ростислав, Гордей, Аврора, Надежда, Анисия, Афина, Стефания.

В 2022 году чуть более 80% детей зарегистрированы в полных семьях, в отношении 9% новорожденных установлено отцовство. С 2019 года в нашем регионе родители новорожденных малышей получают подарок от Курской области - комплект необходимых на первое время вещей. В 2022 году их было вручено более восьми тысяч.

С мая в регионе функционирует суперсервис «Рождение ребенка», в рамках которого благодаря совместной работе органов ЗАГС, регионального Министерства здравоохранения и медицинских учреждений было зарегистрировано 145 записей о рождении. Кроме того, реализован ряд услуг: проактивное оформление материнского капитала, СНИЛС, ИНН, получение уведомления от СФР, регистрация ребенка по месту жительства и постановка на очередь в детский сад.

В 2022 году открыты представительства органов ЗАГС в Курской городской клинической больнице скорой медицинской помощи и Железногорской городской больнице, что сделало более удобной регистрацию новорожденных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 946,72 рубля на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 681,53 рубля. Маткапитал на второго ребенка, если ранее родители не получали сертификат, с 1 февраля составляет 775 628, 25 рубля.

В Курской области 16,8 тысячи сертификатов на материнский капитал выдано в проактивном режиме с середины апреля 2020 года. С этого времени средства господдержки семьи начали оформлять без личного обращения. В 2022 году таким образом было оформлено более 6,2 тысячи сертификатов. Отделения Социального Фонда России направили курским семьям в прошлом году более 2,4 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

Электронный сертификат приходит родителю в личный кабинет на портале госуслуг. Граждане могут самостоятельно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать остаток, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда. Проактивный формат государственных услуг позволяет ускорить процесс назначения мер социальной поддержки, сделать его максимально простым и удобным.