Курские школьники прошли обучение по кибербезопасности

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Более 150 учащихся посетили занятия, приуроченные к Международному дню безопасного интернета и проходившие в областной библиотеке для детей и юношества и средней общеобразовательной школе № 51. Специалисты провайдера рассказали подросткам об основных правилах кибергигиены и современных технологиях, которые помогают безопасно общаться в Сети и пользоваться ее ресурсами. Кроме того, детям показали тематические видеоролики о фишинге, кибербуллинге и телефонном мошенничестве.

Юлия Полетыкина, министр культуры Курской области:

«В современном мире необходимо владеть базовыми правилами безопасного поведения в интернете. Формировать основы кибергигиены нужно с детства. Конечно, с помощью подобных уроков юным пользователям легче усваивать информацию о методах злоумышленников».

Во время занятий школьники узнали о способах защиты от киберугроз, правилах создания надежных паролей, грамотном поведении в социальных сетях. Завершился урок тематической викториной.

Евгений Варывдин, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности населения. Так, благодаря нашему проекту “IT-семья“ 50 курских семейных команд уже освоили цифровое пространство. Также в 2022 году компания начала обучать правилам поведения в интернете школьников. Во время уроков специалисты провайдера приводят конкретные примеры и дают практические рекомендации».