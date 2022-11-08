Еще один шаг на пути к восстановлению тяжелого машиностроения

Сотрудничество позволит расширить возможности использования новых типов горно-металлургического оборудования на основе российских инновационных технологий

На выставке «Металл-Экспо 2022» подписано соглашение, направленное на повышение конкурентоспособности отечественного производства горно-металлургического оборудования и снижение зависимости от зарубежных технологий.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора – директор по производству компании «Металлоинвест» Алексей Кушнарев и первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Беляев

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере разработки, испытаний и внедрения дробильно-размольного, насосного оборудования, комплектующих для электропечей, конвейеров и грохотов, производства горячебрикетированного железа, а также разработки программного обеспечения для автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Также будут созданы научно-технические советы, экспертные и рабочие группы. Предполагается сотрудничество в обучении и техническом консультировании персонала, разработке технологических рекомендаций.

- Соглашению предшествовала большая совместная работа. Мы изучили возможности наших партнеров, определили перечень оборудования, которое по техническим характеристикам и срокам изготовления отвечает требованиям, – отметил Алексей Кушнарев. – Сотрудничество позволит расширить возможности использования новых типов горно-металлургического оборудования на основе российских инновационных технологий. Наше партнерство будет способствовать импортозамещению и снижению финансовых потерь от использования параллельного импорта после ухода с российского рынка ряда зарубежных поставщиков.

– Оценив наличие полного парка станков, сборочного производства, а также конструкторской и технологической документации, Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает наше стремление к восстановлению тяжелого машиностроения. Это будет способствовать формированию новых точек роста отечественной экономики, и, как следствие, стимулирует инвестиционную активность в реальном секторе, и кроме того, позволит партнерам из смежных отраслей укрепить лидерские позиции на профильных рынках, – добавил Виктор Беляев.