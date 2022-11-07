Открыт федеральный контакт-центр для крупных корпоративных клиентов

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Действует круглосуточная горячая линия технической поддержки для компаний со всей страны. Контакт-центры работают в Липецке и Екатеринбурге. Специалисты провайдера принимают звонки по номеру 8 800 200 67 86, который заменил десяток линий. Переход на единый номер обслуживания всех крупных компаний провели бесшовно. Благодаря созданию нового контакт-центра количество вопросов, решенных с первого звонка, выросло до 81 %. Если заявку требуется переадресовать техническим специалистам второй линии, сотрудники линии отслеживают результат обращения.

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Владимир Волков, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком»:

«От наших клиентов зависят целые регионы и отрасли экономики. Цифровые сервисы “Ростелекома” делают их работу эффективнее и помогают защититься от киберугроз. Мы создали единое окно для техподдержки пользователей всех наших продуктов.В итоге количество клиентов, оценивших работу сотрудников на отлично, увеличилось в три раза».

Всего на двух площадках работают 96 человек. При этом дополнительно в липецком контакт-центре для обслуживания горячей линии было создано 37 рабочих мест. Сотрудники прошли обучение по специальной программе для соответствия единому стандарту. Каждый из них может работать в любой из 18 систем обслуживания, которые используются на территории России.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Уже не в первый раз площадку в Липецке выбирают для федеральных проектов. Еще в 2016 году на нашей базе было открыто “Единое окно для обращений операторов связи”. В 2020 у нас “Ростелеком” запустил центр для зарубежных и российских провайдеров. Теперь же местные специалисты вместе с коллегами из Екатеринбурга будут помогать крупным компаниям, в том числе виртуальным операторам связи.