«Несанкционированные транзакции» и «Интим услуги»: как чаще всего обманывают курян дистанционные мошенники

Не стоит нервничать из-за звонка «сотрудника банка», просто прекратите беседу, советуют оперативники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прошлом году в регионе зарегистрировано 2186 фактов дистанционных хищений (по ст. 159 УК РФ –1364, по ст. 158 УК РФ – 822).

Топ-3 уловок: «Несанкционированные транзакции», «Родственник попал в ДТП» и «Интим услуги»

Наибольшее количество преступлений составили:

- 309 фактов преступлений, совершенных под предлогом прекращения «Несанкционированной транзакции» или предотвращения оформления кредита посторонними лицами. Ущерб составил более 190 миллионов рублей.

- 54 факта преступлений совершенны под предлогом «Родственник попал в ДТП». Сумма ущерба по этому виду мошенничеств насчитывает больше 12 миллионов рублей.

- 29 преступлений совершенны под предлогом заказа «Интим услуг». Ущерб составил более двух миллионов рублей. Жертвы обмана находили объявление в Интернете и вносили предоплату за услуги, находящиеся вне закона. Мошенники обещали встречу, а после некоторым "клиентам" даже угрожали распространить информацию о заказчике, требуя перечислить деньги в качестве компенсации.

Просто прекратите разговор

В этом году в отделы курской полиции уже поступило более 260 заявление по факту дистанционных хищений (по ст. 159 УК РФ –164, по ст. 158 УК РФ – 97), сообщает УМВД региона.

Полиция в очередной раз напоминает о массовых звонках мошенников и том, что не позволить преступникам себя обмануть просто. Достаточно сразу прекратить разговор, если речь зашла о финансах.

Настоящие сотрудники банка не говорят о необходимости переводить деньги на «безопасный счет».

Настоящие правоохранители не требуют брать кредиты, чтобы пресечь вмешательство на банковский счет.

Настоящие сотрудники полиции не вымогают деньги за прекращение уголовного дела по ДТП, совершенное родственниками, и не присылают курьеров.

За любым предложением в Интернете могут стоять мошенники, даже, если яркая реклама гарантирует получение товаров или услуг. Воздержитесь от перевода денег преступникам.

Помните, что Ваши деньги с банковского счета не смогут украсть, пока вы сами не перечислите их преступникам.

Не стоит нервничать из-за звонка «сотрудника банка». Нужно только прекратить беседу, кем бы не представлялся собеседник, и не отвечать на последующие звонки, советуют в УМВД.

За консультацией граждане всегда могут обратиться в полицию по номеру 102.

БЫЛО ДЕЛО

Пенсионер потерял больше ста тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги

75-летний курянин искал в интернете запчасти для своего автомобиля. Неожиданно на экране появился рекламный баннер с предложением посетить сайт знакомств. Ради интереса одинокий мужчина перешел по ссылке и выяснил, что интернет-ресурс предлагает не только общение, но и оказание интимных услуг, рассказали в УМВД региона.

Пенсионер решил сделать заказ на дом и позвонил по указанному на сайте телефону. Ответил мужчина, представившийся администратором. Он сообщил, что прежде чем приедет девушка нужно выполнить несколько условий. Заплатить две тысячи за страховку, внести предоплату десять тысяч и сделать еще несколько важных платежей. Для этого пожилой человек поехал в другой район города, где был установлен платежный терминал и стал переводить, сколько говорили.

По телефону постоянно озвучивали новые суммы, и когда дошло до 50 тысяч, мужчина понял, что выбранные услуги не могут стоить так дорого, и его просто обманывают. Он отказался платить и тогда мошенники сразу сменили тактику. Они заявили, что знают адрес мужчины, стали угрожать, обещая приехать в нему домой.

Испугавшись телефонных угроз, курянин взял из дома оставшиеся сбережения и поехал в Сеймский округ Курска. Там снова через терминал отправил деньги по указанным реквизитам. Несмотря на это, угрозы и вымогательство продолжились, и только тогда пенсионер решил обратиться за помощью в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.