Мероприятия пройдут во всех районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куда сходить в Курске по случаю Дня защитника Отечества? Курян и гостей города ждут концерты, показы фильмов, выставки и тематические встречи.

Концерт духовых инструментов

В преддверии праздничного дня коллектив оркестра духовых инструментов под руководством Валерия Шамина, давно завоевавший сердца слушателей своей яркостью, динамизмом и зрелищностью, представит программу, составленную из произведений военной и патриотической тематики, посвященную защитникам.

Особое место в концерте займут музыкальные композиции в исполнении артистов, часто звучавшие во время Великой Отечественной Войны и поднимавшие дух бойцов на передовой.

21 февраля в 19.00.

Концертно-творческий центр «Звездный»

Курск, ул. Дзержинского, д. 51.

Встреча с героем

Встреча в рамках проекта «Люди, победившие войну» и Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» с кавалером ордена Мужества Казаковым Игорем Владимировичем пройдет 22 февраля в Курске.

В рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 22 февраля в выставочном центре «Курск — Город воинской славы» состоится встреча с кавалером ордена Мужества Казаковым Игорем. На встрече будут присутствовать воспитанники кадетских классов Росгвардии, сотрудники регионального управления Росгвардии.

Казаков расскажет о своем участии в бою с незаконными вооруженными формированиями в Кабардино-Балкарской Республике, о том, как он одним из первых принял на себя огонь противника и получил тяжелые ранения, и ответит на главный вопрос участников встречи: «Как стать героем?»

Скоро вся Россия будет праздновать День защитника Отечества. Раньше этот день отмечали только военные, но праздник видоизменился и сложилось так, что теперь поздравляют всех мужчин не зависимо от их возраста.

Выставочный центр «Курск — Город воинской славы»

22 февраля в 14.30

Попробовать себя в роли разведчика

Сотрудники Центра "Русь" разработали тематическую программу "Слава защитникам!" для самых маленьких мужчин. Участники мероприятия познакомятся с историей этого праздника. Чтобы процесс был увлекательный, мероприятие пройдет в игровой форме. Ребята почувствуют себя настоящими солдатами и познакомятся со строевой подготовкой, проверят себя на выносливость и меткость, попробуют себя в роли разведчиков.

22 февраля в 13.00.

Центр народного творчества «Русь»

Курск, ул. Обоянская, д. 26.

Мастер-класс "Солдат армии Суворова"

Участники мероприятия распишут акриловыми красками силуэт солдата на деревянном брелоке ручной работы. Такие бравые солдаты составляли российскую армию во времена правления императрицы Екатерины II.

Подарок своими руками с помощью кистей и красок дети сделают вместе с главным специалистом отдела традиционной культуры Курского областного Дома народного творчества Романом Наретя.

Расписанным брелоком можно украсить портфель, пенал и другие школьные принадлежности или подарить в подарок папе или дедушке.

22 февраля в 15.00.

Областной дворец культуры Курска

Курск, Театральный проезд., д 1.

Бесплатное кино

22 и 23 февраля в Курске будет несколько бесплатных киносеансов.

Ко Дню защитника Отечества в креативном пространстве «Веранда» киновидеофонд Курской области покажет военную драму «Белый тигр».

Вторая мировая война. Среди советских солдат ходят невероятные слухи о таинственном немецком танке, который из ниоткуда появляется на поле боя и в никуда исчезает, уничтожая все на своем пути. Это —«Белый тигр», сам дьявол, который не по зубам целому танковому батальону. Однажды в подбитом советском танке находят сильно обгоревшего бойца. Выжить с такими чудовищными ожогами невозможно, но танкист быстро идет на поправку. Врачи в недоумении разводят руками — чудо, никак иначе. Этот человек не помнит, кто он, откуда, но знает одно — мистический немецкий танк действительно существует. Для борьбы с «Белым тигром» советское командование решает создать специальную модель на базе Т-34-85. Теперь надо сделать все, чтобы уничтожить «Белый тигр».

Картина Карена Шахназарова «Белый тигр», ставшая лауреатом российской премии «Золотой орел» в категории «Лучший фильм 2012 года» — это новый взгляд на причины и последствия войны. Лента посвящена отцу режиссера — Георгию Шахназарову, участнику Великой Отечественной войны, ушедшему на фронт в возрасте восемнадцати лет, его боевым товарищам, всем ветеранам войны и всему поколению советских людей того времени.

22 февраля в 17.00.

Креативное пространство "Веранда"

Курск, ул. Ленина, 15.

В кинотеатре "Родина" для всех покажут классику советского кино с Олегом Далем в главной роли - фильм "Женя, Женечка и "Катюша".

Солдат Женя Колышкин – хрупкий интеллигент с Арбата – сплошное недоразумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна.

Незавидную участь Жени скрашивает Женечка – связистка полка «катюш». Пройдет время, и они встретятся в громадном пустом доме в освобожденном городе, где сыграют в прятки… Одна из самых нежных картин о войне.

Режиссер: Владимир Мотыль.

Актеры: Олег Даль, Галина Фигловская, Михаил Кокшенов, Павел Морозенко.

23 февраля в 11.00.

Кинотеатр «Родина»

Курск, ул. Менделеева, д. 31.

А в "Спутнике" - фильм "Тихая застава".

Бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой страны.

Российские военные 11 часов отражали атаки противника, 25 человек погибло. После этого российские войска отступили. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо – посмертно.

23 февраля в 10.00.

Центр досуга «Спутник»

Курская обл., г. Курск, Магистральный проезд., д. 13Д.

Поздравят юные чтецы и танцоры

Городской культурный центр «Лира» подготовил концертную программу-поздравление названием "Дороги доблести и славы".

Поздравить сильную половину человечества своими лучшими номерами готовятся участники всех творческих коллективов учреждения. В концерте примут участие юные чтецы из театральной студии «Отражение», танцоры хореографических коллективов «Хамелеон», «ИмпульS», «Надежда», «Империал». Любителей народного творчества порадуют вокальные ансамбли «Забава» и «Рябинушка», свои лучшие композиции исполнят участники студии эстрадного вокала «Визави».

23 февраля в 16.00.

Городской культурный центр «Лира»

Курск, ул. Менделеева, д. 59