Выходные в Курске: спектакли, "Литературный маршрут" и кино на 35-миллиметровой пленке

На длинных выходных будет много интересных культурных событий в городе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставки и мультлекторий

Краеведческий музей

4 – 6 ноября

Выставки «Заветы доброй старины» (Пушкинская карта), «Лунный свет в искусстве мастеров серебряного дела», экскурсия «Познай мир музея».

Дом народного творчества

4 ноября в 18:00 – концерт, посвященный Дню народного единства «Все мы разные – все мы равные». Вход свободный. Областной дворец культуры (Театральный проезд, 1).

Галерея Дейнеки

4 – 6 ноября

Выставки «Исповедь. Живопись Е. И. Ерофеева», «Глина» (Пушкинская карта), «Два века», «Творожников И. И. “Поручик Василий Мирович у трупа Иоанна Антоновича 5 июля 1764 года в Шлиссельбургской крепости”», мастер-класс «Рисуем Малевича».

В воскресенье в 12:00 – мультлекторий для детей 6-8 лет.

Литературный музей

4 – 5 ноября

Экскурсии «Литературный маршрут» (Пушкинская карта), по экспозиции Литературного музея (Пушкинская карта), «Музейные сумерки» (Пушкинская карта).

Музей археологии

5 – 6 ноября

Выставки «Лики предков», «Золото гуннов» (Пушкинская карта), экскурсия «Палаты бояр Ромодановских» (Пушкинская карта), экспозиция и обзорная экскурсия «История Курского края с каменного века до XVIII века» (Пушкинская карта).

Экскурсии и планетарий

Музей «Курский соловей»

4 – 5 ноября

Экскурсии «Соловьиная фамилия» (Пушкинская карта), «Соловей — птица-символ» (Пушкинская карта), «И о войне расскажут соловьи…» (Пушкинская карта), «Певчий бриллиант природы России» (Пушкинская карта).

Военно-исторический музей «Юные защитники Родины»

4 – 6 ноября

Экскурсия по военно-историческому музею «Юные защитники Родины» (Пушкинская карта).

Курский планетарий

4 – 5 ноября

Экскурсии «Созвездия осеннего неба», «Они были первыми» (Пушкинская карта), «Форма и движение Земли», «Прогулка по звездному небу» (Пушкинская карта).

Полнокупольная программа «Темная материя», полнокупольный фильм «Исследование космоса», полнокупольные сеансы «Невидимые объекты Вселенной», «Тайны Вселенной» «IBEX.

В поисках края Солнечной системы». (Пушкинская карта), «Живая Земля» (Пушкинская карта).

Джаз, цирк и мастер-класс по ораторскому искусству

Театр кукол

4 ноября в 13:00, 18:00, 5 ноября в 13:00 – «Волшебное кольцо» 6+ (Пушкинская карта).

5 ноября в 18:00 – «Маленький принц» 12+ (Пушкинская карта).

6 ноября в 11:00, 13:00 – «Прыгающая принцесса» 0+.

Малая сцена

5 ноября, 6 ноября в 11:00, 13:00 – «Цветное молоко» 0+.

Драмтеатр

4 ноября в 14:00 – экскурсия по театру, в 16:30 – мастер-класс по ораторскому мастерству, в 19:00 – проект «НЕСЕРЬЕЗНЫЙ НЕФОРМАТ».

5 ноября в 18:00 – «Тот, кто получает пощечины» (Пушкинская карта).

6 ноября в 18:00 – «…И будет жизнь…» (малая сцена), «Дорогое сокровище» (Пушкинская карта).

Филармония

4 ноября в 18:00 – концерт к «100-летию Российского джаза». Леонид Винцкевич & New Art. Сонина, 4.

Молодежный театр «3Д»

5 ноября в 19:00 – «451 градус по Фаренгейту».

Кинофонд

4 ноября в 17:00 – «Ночь искусств»: киноэкскурсия по тайным уголкам Кинофонда, показ фильма «Поп» (16+) Владимира Хотиненко (проект «Ретропремьера»). Зеленая, 32. Бесплатно.

Курский цирк

4 ноября в 12:00, 5 ноября в 16:00, 6 ноября в 12:00 – шоу «КЛОУН», посвященное 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.