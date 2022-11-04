Выходные в Курске: спектакли, "Литературный маршрут" и кино на 35-миллиметровой пленке

На длинных выходных будет много интересных культурных событий в городе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Краеведческий музей
4 – 6 ноября
Выставки «Заветы доброй старины» (Пушкинская карта), «Лунный свет в искусстве мастеров серебряного дела», экскурсия «Познай мир музея».
Дом народного творчества
4 ноября в 18:00 – концерт, посвященный Дню народного единства «Все мы разные – все мы равные». Вход свободный. Областной дворец культуры (Театральный проезд, 1).
Галерея Дейнеки
4 – 6 ноября
Выставки «Исповедь. Живопись Е. И. Ерофеева», «Глина» (Пушкинская карта), «Два века», «Творожников И. И. “Поручик Василий Мирович у трупа Иоанна Антоновича 5 июля 1764 года в Шлиссельбургской крепости”», мастер-класс «Рисуем Малевича».
В воскресенье в 12:00 – мультлекторий для детей 6-8 лет.
Литературный музей
4 – 5 ноября
Экскурсии «Литературный маршрут» (Пушкинская карта), по экспозиции Литературного музея (Пушкинская карта), «Музейные сумерки» (Пушкинская карта).
Музей археологии
5 – 6 ноября
Выставки «Лики предков», «Золото гуннов» (Пушкинская карта), экскурсия «Палаты бояр Ромодановских» (Пушкинская карта), экспозиция и обзорная экскурсия «История Курского края с каменного века до XVIII века» (Пушкинская карта).
Музей «Курский соловей»
4 – 5 ноября
Экскурсии «Соловьиная фамилия» (Пушкинская карта), «Соловей — птица-символ» (Пушкинская карта), «И о войне расскажут соловьи…» (Пушкинская карта), «Певчий бриллиант природы России» (Пушкинская карта).
Военно-исторический музей «Юные защитники Родины»
4 – 6 ноября
Экскурсия по военно-историческому музею «Юные защитники Родины» (Пушкинская карта).
Курский планетарий
4 – 5 ноября
Экскурсии «Созвездия осеннего неба», «Они были первыми» (Пушкинская карта), «Форма и движение Земли», «Прогулка по звездному небу» (Пушкинская карта).
Полнокупольная программа «Темная материя», полнокупольный фильм «Исследование космоса», полнокупольные сеансы «Невидимые объекты Вселенной», «Тайны Вселенной» «IBEX.
В поисках края Солнечной системы». (Пушкинская карта), «Живая Земля» (Пушкинская карта).
Театр кукол
4 ноября в 13:00, 18:00, 5 ноября в 13:00 – «Волшебное кольцо» 6+ (Пушкинская карта).
5 ноября в 18:00 – «Маленький принц» 12+ (Пушкинская карта).
6 ноября в 11:00, 13:00 – «Прыгающая принцесса» 0+.
Малая сцена
5 ноября, 6 ноября в 11:00, 13:00 – «Цветное молоко» 0+.
Драмтеатр
4 ноября в 14:00 – экскурсия по театру, в 16:30 – мастер-класс по ораторскому мастерству, в 19:00 – проект «НЕСЕРЬЕЗНЫЙ НЕФОРМАТ».
5 ноября в 18:00 – «Тот, кто получает пощечины» (Пушкинская карта).
6 ноября в 18:00 – «…И будет жизнь…» (малая сцена), «Дорогое сокровище» (Пушкинская карта).
Филармония
4 ноября в 18:00 – концерт к «100-летию Российского джаза». Леонид Винцкевич & New Art. Сонина, 4.
Молодежный театр «3Д»
5 ноября в 19:00 – «451 градус по Фаренгейту».
Кинофонд
4 ноября в 17:00 – «Ночь искусств»: киноэкскурсия по тайным уголкам Кинофонда, показ фильма «Поп» (16+) Владимира Хотиненко (проект «Ретропремьера»). Зеленая, 32. Бесплатно.
Курский цирк
4 ноября в 12:00, 5 ноября в 16:00, 6 ноября в 12:00 – шоу «КЛОУН», посвященное 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.