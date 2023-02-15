Михаил Мурашко и Игорь Артамонов посетили клинический кластер в Липецке

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетили ряд медицинских учреждений в Липецке. Свою рабочую поездку глава Минздрава России начал в клиническом кластере, который представлен областной клинической больницей, областной детской больницей и региональным перинатальным центром.

Михаил Мурашко и Игорь Артамонов посетили региональный сосудистый центр, который планомерно модернизируется – закупается новое оборудование, врачи повышают квалификацию. Сегодня здесь оказывают высокотехнологичную помощь по 11 профилям более чем 1700 жителям региона ежегодно. Полтора года назад специалисты сосудистого центра начали применять в работе тромбоэкстракцию, благодаря которой теперь спасают пациентов с ишемическими инсультами. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения с помощью метода ангиографии проводят до 7500 исследований в год, что позволяет вовремя провести лечение и предотвратить опасные заболевания сердца.

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За 2022 год в стационаре пролечено около 29 тысяч пациентов. Истории болезни ведутся в электронном виде. Врачи видят выписанные рецепты, журнал диспансерного наблюдения и весь анамнез. Причём доступ к электронной карте больного имеют как в областном медучреждении, так и в поликлинике по месту жительства. Кроме того, региональные специалисты постоянно консультируют своих коллег в муниципалитетах с помощью телемедицины.

В городской поликлинике №4 министр и губернатор посмотрели, как организована работа по диспансеризации населения и насколько развито первичное звено здравоохранения. Министр отметил успешную трансформацию липецкой медицины, которая стала более клиентоцентричной. Благодаря электронному документообороту врачи стали меньше времени уделять заполнению бумаг и больше работать непосредственно с пациентом.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, Липецкая область участвует в пилотном проекте по организации предварительной записи к врачу. Он направлен на повышение доступности медпомощи и реализуется во всех поликлиниках региона. Расписание работы врачей составляется более рационально, перераспределяются потоки пациентов и обязанности медработников. Например, в проведении диспансеризации стали задействовать больше среднего медперсонала, соответственно у врачей высвободилось время для работы с пациентами.

Также Михаил Мурашко и Игорь Артамонов посетили областной перинатальный центр, который состоит из двух корпусов. Старое здание требует ремонта. Обсуждались перспективы создания на его базе Центра женского здоровья, где смогли бы лечиться не только беременные пациентки, но и все жительницы региона, которым требуется гинекологическая помощь.

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Затем под председательством Министра здравоохранения России в региональном правительстве состоялось совещание с главными врачами медучреждений Липецкой области. Михаил Мурашко отметил успехи региона, в частности, своевременное выполнение задач нацпроекта, соблюдение дорожных карт и достижение контрольных точек, которые говорят об эффективности работы, а также снижение младенческой смертности. «Это заслуга медицинских работников и организаторов здравоохранения»», – подчеркнул министр.

Кроме того, Михаил Мурашко оценил информационное развитие системы оказания медицинской помощи и внедрение бережливых технологий, которые упрощают получение услуг без потери качества и способствуют достижению ещё одной важной цели – повышению удовлетворённости населения работой медучреждений.

Игорь Артамонов поблагодарил министра за то, что именно Липецкая область была выбрана для посещения, и что министр приехал не один, а с группой главных специалистов Минздрава России, которые посетили ряд медицинских организаций региона, оценили доступность и качество медицинской помощи населению.

«Мы увидели свои резервы и то, над чем предстоит поработать. Это, прежде всего, тотальная диспансеризация. В этом ключе нас особенно интересует эффект от профилактики, который позволит сохранить здоровье и трудоспособность населения», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.