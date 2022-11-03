Главные новости Курска на 3 ноября 2022 года: прощание с курянином, погибшим в СВО, обстрелы и усиление досмотра на вокзалах

В регионе могут также усилить охрану общественных мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 октября в Сватовском районе ЛНР в бою погиб уроженец Льговского района – Александр Карлышев, сообщает в официальном паблике администрация региона. Александр Владимирович нес службу старшим стрелком. 3 ноября пройдут похороны.

- Соболезнуем родным и близким Александра. Вечная память! - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что не стало еще одного участника СВО. Павлу Веселову было 54 года. Павел Владимирович родился и вырос в Курске.

Он был профессиональным военным. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.

Службу проходил в городе Алейске Алтайского края. В 2000 году Павел Веселов демобилизовался. Вернулся в родной город. Занимался бизнесом, в последнее время работал в охранном агентстве.

В июле Павел Владимирович ушел добровольцем. В октябре он погиб.

2 ноября Курская область снова оказалась под артиллерийским огнем. ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Во время обстрела пострадали пять человек, среди них – трое детей. Однако, как заявил глава региона, всем раненым оказали медицинскую помощь, в госпитализации необходимости нет, они уже покинули медучреждение.

Помимо этого, в результате обстрела оказались повреждены несколько домов, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества.

На заседании антитеррористической комиссии Курской области обсудили меры, необходимые для сохранения безопасности на территории региона. Так, принято решение продлить «желтый» уровень террористической опасности до 21 ноября и сохранить все меры, применяемые в период его действия.

Дополнительно принято решение усилить досмотр на железнодорожном и автомобильном вокзалах. При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости будет усилено патрулирование общественных мест, сказали в Доме Советов.

Курян просят сохранять спокойствие, но оставаться бдительными. О подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.