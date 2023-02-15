В Курской области подозреваемые в грабежах снимали свои преступления на видео

Сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей. Один - под домашним арестом Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Курской области совместно с региональным Управлением ФСИН России задержаны шестеро подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники заранее планировали нападения на граждан. Они избивали людей и требовали передать им деньги.

- Одного из мужчин в багажнике автомобиля сообщники отвезли в лес, где потребовали 150 тысяч рублей. Не получив этих денег, отобрали у него мобильный телефон. Войдя в личный кабинет банковского приложения, подали заявку на кредит. Однако оператор банка перезвонил абоненту для уточнения информации и, заподозрив, что телефон мог попасть к посторонним лицам, отклонил выдачу кредита.

В другом случае соучастники, избивая женщину, потребовали у нее 40 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, она отдала им часть суммы.

Еще у одного человека они требовали деньги за то, что он в условленное время не отремонтировал телефон, и забрали его дорогостоящий гаджет.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161, 162, 163, а также статьями 30 и 158 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали шесть подозреваемых – это жители городов Курска и Курчатова. Они снимали на видео свои преступления. Оперативники обнаружили эти записи, и следователи приобщили их к материалам уголовного дела, сообщает УМВД региона со ссылкой на МВД России.

Сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей. Один - под домашним арестом.

- Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к серии аналогичных преступлений. Предварительное расследование продолжается, - рассказала Ирина Волк.