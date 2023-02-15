В Курске уроженца соседнего государства осудили за преступление 12-летней давности

В пользу девушки суд взыскал также моральную компенсацию в 800 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Ленинском районном суде Курска 15 февраля огласили обвинительный приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных заседателей, по преступлению, совершенному более десяти лет назад.

Преступление произошло в центре города

Органы предварительного расследования обвиняли мужчину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст. 131, ч.3 ст.30 п. «к» ст. 105 УК РФ ( покушение на изнасилование и покушение на убийство).

По ходатайству подсудимого дело рассматривала коллегия присяжных заседателей.

На скамье подсудимых оказался уроженец соседнего государства, на тот момент проживавший в Курске.

Преступление произошло 9 марта 2011 года в центре города - возле дома № 29 по улице Блинова Курска. Мужчина увидел проходившую мимо него незнакомую девушку и, как считает следствие, решил ее изнасиловать и убить, а посему стал жестоко избивать.

Позвала на помощь, когда пришла в сознание

Девушка сопротивлялась, но силы были явно не равны, и она потеряла сознание от полученных ударов.

Решив, что она умерла, и понимая, что ее крики могли привлечь внимание людей, мужчина убежал. Его жертва чудом осталась жива. Придя в сознание, она позвала на помощь. Подоспевшие люди вызвали "скорую" и ее госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде выступил гособвинитель – старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области Дмитрий Шиханов:

- Стоят ли события давних лет такого внимания, ведь самого страшного не произошло? Вы слышали сами, как долго потерпевшей пришлось лечиться, приходить в себя после случившегося, научиться снова не бояться темноты и посторонних людей. Преступление причинило ей не только мучительную физическую боль от полученных телесных повреждений, но и оставило в ее душе и душах ее близких незаживающую рану. Ее продолжающиеся до сих страдания могут быть смягчены лишь справедливым решением в отношении напавшего на нее.

Приговор еще можно обжаловать

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях.

В итоге приговором Ленинского районного суда Курска мужчина получил десять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на год.

В пользу пострадавшей девушки суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

БЫЛО ДЕЛО

Курянину дали такой же срок за расправу над женой и незаконное хранение пороха

Ленинский районный суд Курска на днях вынес приговор по уголовному делу против 50-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов к огнестрельному оружию).

Житель Курска во время конфликта с женой, возникшего после употребления алкоголя и на почве ревности, ударил ее ножом. Удар пришелся в подключичную артерию и легкое. От полученных травм женщина скончалась.

Во время осмотра места происшествия в сарае на территории домовладения курянина следователи нашли и изъяли порох и гильзы.

Суд дал ему десять лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре региона.