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Экономика9 ноября 2022 12:00

Подписано соглашение о сотрудничестве в области производства и приобретения «зеленой» энергии

Событие состоялось на Международной промышленной выставке
Ольга ДАНИЛОВА
Цель - снизить углеродный след производимой продукции

Цель - снизить углеродный след производимой продукции

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» подписано соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества в области производства и приобретения «зеленой» энергии. В соответствии с документом сделки купли-продажи «зеленой» электроэнергии будут заключаться путем прямых договоров на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Подписи под документом поставили представители компаний «Металлоинвест» и ПАО «ТГК-1»

Это позволит предприятиям снизить углеродный след производимой продукции.

Координация работ и выработка решений по направлениям сотрудничества будет осуществляться в рамках совместной рабочей группы.

Соглашение позволит увеличить долю низкоуглеродной электроэнергии – гидроэлектростанций, АЭС и ВИЭ – в потреблении комбинатов до 60%.

Подписание соглашения подтверждает долгосрочные планы сотрудничества в сфере безуглеродной энергии, отметили стороны. Электроэнергия из возобновляемых источников, производимая на гидроэлектростанциях, позволяет компаниям следовать долгосрочной стратегии устойчивого развития, снижать углеродный след и сокращать косвенные энергетические выбросы при производстве продукции.

Экономика: Бизнес