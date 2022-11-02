Главные новости Курска на 2 ноября 2022 года: осенний призыв, "Матери Курского края" и как будет работать почта на праздники и

Курян ждут длинные выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области началась осенняя призывная кампания. В этом году в связи с частичной мобилизацией указом президента РФ призыв на военную службу впервые был перенесен с 1 октября на 1 ноября.

Военный комиссар Центрального и Сеймского округов города Курска Игорь Ясько сообщил, что в частности более 200 курян призовут только в военкомате Центрального и Сеймского округов. Ребята будут служить в войсках Западного военного округа.

Всего в этом году в Курской области в осенний призыв наберут около тысячи человек для срочной службы. Об этом ранее говорил главный военный комиссар региона Владимир Родионов.

Заместитель главы администрации города Сергей Котляров заверил, что работа ведется в обычном формате. Призывники срочной службы не будут участвовать в специальной военной операции, а также не будут призваны на новые четыре территории, которые недавно вошли в состав РФ, сказал чиновник.

Призыв на военную службу продлится до 30 декабря.

Ранее КП сообщала, что в Курске начали работать горячие линии по призыву. Так, в военный комиссариат можно позвонить ежедневно с 09:00 до 18:00 по номерам: 70-07-62, 70-07-51, 70-07-63, 70-07-46. Помимо этого, курские призывники и их родители могут обратиться за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам: 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или позвонить начальнику организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО: 8-812-494-22-53.

В Курской области начала работать Общероссийская общественная организация «Комитет поддержки матерей и жен военнослужащих и их семей «Матери Курского края».

Организация будет оказывать юридическую, психологическую и другую помощь членам семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Сегодня в организации - около ста участников, которые сотрудничают с областным комитетом соцобеспечения, материнства и детства, администрацией города, волонтерами. Они доставляют необходимое военным, участникам СВО, а также оказывают помощь семьям.

- Мы объединились, чтобы помогать и поддерживать друг друга в такой сложной обстановке, – говорит председатель общественной организации «Матери Курского края» Татьяна Банникова.

Прием граждан будет осуществляться в центре социального обслуживания «Участие» по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, 21. Штаб работает круглосуточно, уточнили в Доме Советов.

4 ноября в России отмечают День народного единства. В связи с праздником «Почта России» в Курской области изменит график работы. Об этом сообщили в областной администрации.

Так, 3 ноября почтовые отделения по всей стране закроются на один час раньше. 4 ноября станет выходным для всех почтовых отделений Курской области.

А уже 5 ноября «Почта России» будет принимать клиентов в обычном режиме.

График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте.