На Курскую область обрушился снегопад

Город расчищают от снега не только дорожные службы, но и сами куряне Фото: Даниил НАЙХИН

С раннего утра 21 февраля на Курскую область снова обрушился снегопад.

В связи со снегопадом дорожные службы региона работают в усиленном режиме, сообщает администрация региона. На расчистку автомагистралей Курской области направили 375 единиц спецтехники: 61 из них привлечена для обслуживания федеральных трасс, 246 – для дорог регионального и межмуниципального значения, 68 – в областном центре.

В первую очередь техника задействована на высокоинтенсивных направлениях и опасных участках – съездах, мостах, эстакадах и путепроводах. На обработку дорог региона израсходовали почти 6,4 тысяч тонн противогололедных материалов.

В региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог напоминают водителям о необходимости быть внимательными и держать максимальную дистанцию, не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Днем в регионе будет до +2 Фото: Даниил НАЙХИН

В ночь на 21 февраля дорожные службы областного центра также выполняли комплекс работ по расчистке автомобильных дорог, улиц, тротуаров и подъездов к остановкам.

Дорожное полотно по данным мэрии города очищали по следующим адресам:

— проспект Кулакова, ПЛК, улицы Магистральная, Гагарина, Краснополянская, Крюкова, Магистральный проезд, Менделеева, Народная, Резиновая, Серёгина, Силикатный проезд, Харьковская, Черняховского, Парковая, площадь Рокоссовского, Литовская, Энгельса, 50 лет Октября, Косухина, Студенческая, проспект Дружбы, проспект Хрущёва, Косухина, проспект Дружбы, Гремяченская, проспект Энтузиастов, Бойцов 9-й Дивизии, Орловская, проспект Клыкова, проспект Плевицкой, Сумская, Конорева, Комарова, Дейнеки, Заводская и др.

Сметались и обрабатывались песко-соляной смесью тротуары на проспекте Кулакова, улицах Энергетиков, Серегина, Гагарина, Резиной, Парковой, ПЛК, Косухина, Менделеева, 50 лет Октября, проспекту Хрущёва, Орловской, проспекту Клыкова, Майскому бульвару, Просторной, Веспремской, Комарова, Сумской, Заводской.

На дорогах - гололед Фото: Светлана ВОЛКОВА

Израсходовано свыше 1,1 тонны песко-соляной смеси. На автомобильных дорогах и улицах Курска работали 68 единиц техники.

Днем дорожные службы продолжают работы по расчистке улиц, тротуаров и подъездов к остановкам. Работает 68 единиц техники, в их числе — 36 комбинированных дорожных машин, семь погрузчиков, один ротор, 17 тракторных щеток и МТЗ-82, пять самосвалов, два мультихода. На работы вышли 75 рабочих, сказали в горадминистрации.

КСТАТИ

На нерасчищенные от снега дворы курянам рекомендуют жаловаться в жилинспекцию

- В связи с обильными осадками Госжилинспекцией руководителям управляющих организаций поручено усилить работу по расчистке внутридомовых территорий, провести обработку песко-соляной смесью пешеходных дорожек, площадок перед входом в подъезды, внутридворовых проездов. Также рекомендовано не допускать образования сосулек и снежных свесов на козырьках и скатных кровлях, - сообщили в мэрии Курска.

Ситуацию с расчисткой дворов контролирует ГЖИ. По вопросам несвоевременной или некачественной уборки жильцы могут обращаться в инспекцию по телефону горячей линии 74-70-42.

Действиям управляющих организаций, которые несвоевременно приняли меры по содержанию придомовых территорий, на основании обращений жильцов будет дана соответствующая правовая оценка. За плохое выполнение обязанностей по уборке дворов им грозит административная ответственность, пообещали чиновники.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Днем потеплеет до +2

По данным синоптиков 21 февраля в регионе будет облачно. Снег, мокрый снег, днем местами сильный. На дорогах местами снежные заносы. Днем местами налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 метров в секунду. Температура: днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при сильном снеге до 1000 метров.