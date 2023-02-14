Мы становимся все более дружной и крепкой семьей

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После пандемии и начала специальной военной операции на Украине российская экономика оказалась в новой реальности. Из-за санкционных ограничений регионы России столкнулись с риском спада промышленного производства, роста безработицы и снижения доходов в бюджет. На этом фоне субъекты РФ стали активнее объединяться против общих проблем и налаживать межрегиональное сотрудничество. Исключением не стала и Орловская область. О том, почему необходимо развивать кооперацию между регионами и как это поможет улучшить экономическое положение страны, рассказал депутат Орловского областного Совета народных депутатов, генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.

- Сергей Николаевич, расскажите, в чем заключается важность межрегионального взаимодействия и какую выгоду получают регионы от этих связей.

- Необходимость в укреплении внутренних межрегиональных связей существовала во все времена. Но на данный момент оборвались многие внутренние и внешние экономические и логистические связи самой Российской Федерации. Сейчас время способствует тому, чтобы мы полностью все свои взоры обратили уже на межрегиональное взаимодействие. Таким образом мы сможем улучшить экономическую и социальную составляющую каждого отдельно взятого региона. Кроме того, стоит понимать, что межрегиональные связи развивают экономическую сущность Российской Федерации в целом. Сейчас мы уже не просто можем и хотим, а вынуждены развивать кооперацию между регионами.

Конечно, сегодня, с учетом международных коопераций, межрегиональное сотрудничество полностью не сможет компенсировать не только убытки от антироссийских санкций, но и не сможет полностью компенсировать транспортные, логистические и производственные цепочки, потому что мы сегодня находимся в таких реалиях, что существует ряд товаров, которые невозможно произвести одной страной, тем более регионом. В связи с этим нам необходимо сконцентрироваться на направлениях, позволяющих стать нашему суверенитету независимым от других государств по компетенциям и производственным цепочкам, таким как военно-промышленный комплекс, наука, машиностроение, в том числе и автомобилестроение, по которым мы видим большую зависимость.

- Давайте поговорим о межрегиональном «продукте». Чем мы можем поделиться с другими регионами и что привнести на Орловщину от других областей?

- Для развития внутренней кооперации мы могли дополнительно привнести туда свои аграрные и промышленные компетенции. Орловщина однозначно одна из самых мощных аграрных областей, промышленность в нашем регионе тоже развивается в постоянном режиме. А другие регионы, в свою очередь, могут полноценно участвовать и в промышленной, и в аграрной, и в культурной жизни нашей области. Наш регион называют литературной столицей, в которой стремительно развивается не только литературный туризм, но и культурный, а также промышленный туризм. На сегодняшний день перед нашим регионом стоят задачи по развитию экологического туризма, что также положительно отразится на экологическом воспитании населения Орловщины и гостей региона.

Необходимо отметить, что в Орловской области проводится межрегиональная кооперация между аграрными высшими учебными заведениями. Участие принимает Орловский, Брянский, Белгородский, Донецкий и Луганский аграрные университеты. Студенты из других регионов приехали на Орловщину, чтобы ознакомиться с деятельностью нашего ОГАУ и предприятиями региона, причем не только аграрными, но и промышленными.

В нашем регионе всегда хорошо было развито среднее машиностроение, и мы могли бы предложить другим регионам принять участие в кооперации по выпуску определенных деталей или агрегатов и комплексов в целом. У нас есть корпорации, специализирующиеся на строительстве доступного жилья, и мы могли бы оказывать подобного рода услугу в соседних регионах. Также в нашей области достаточно хорошо развита металлургия, производство медной электротехнической шины и кабельно-проводниковой продукции различного типа и маркоразмеров. Развивая эти направления, наш регион станет более привлекательным и значительно улучшит экономическую ситуацию.

Многие могут задаться вопросом о необходимости расширения существующих контактов Орловщины с другими регионами. Я считаю, что всегда есть поле деятельности для развития, потому что нет предела совершенству. Это касается в том числе и полномочий регионального уровня. Хотел бы заметить, что с 2014 года у нас все время возникают прецеденты, которые позволяют нам улучшить внутрирегиональную кооперацию на федеральном, областном и муниципальном уровнях. Сейчас все регионы работают над тем, чтобы укрепить взаимодействие друг с другом. Видно, что с каждым годом мы становимся все более дружной и крепкой семьей. Я уверен, что над улучшением взаимодействия стоит продолжать работать на всех уровнях. Таким образом межрегиональное взаимодействие поможет увеличить объемы, качество и разнообразие товаров, которые мы сможем предложить по всей стране. Это повлияет на рост производства регионального продукта каждого субъекта и увеличит выпуск внутреннего валового продукта в целом по России.

Здесь важно отметить, что для успешного развития межрегионального взаимодействия Орловской области необходимо расширять направления для сотрудничества. Благодаря этому наш регион в перспективе станет более привлекательным для кооперации с другими областями и сможет решить ряд определенных задач.

Орловская область обладает рядом важных конкурентных преимуществ и уникальных особенностей, значимых для развития межрегионального сотрудничества. Я думаю, что перспективными точками роста для Орловщины могут стать сферы IT-технологий и туристических услуг. Сегодня для региона существует реальная возможность включения в туристские потоки межрегиональных маршрутов совместно с другими областями. У нас имеется значительныи историко-культурныи потенциал и богатое литературное наследие для развития культурной и познавательной экскурсионной деятельности. В рамках межрегионального сотрудничества мы сможем увеличить охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, зарекомендовать Орловщину как туристически развитый регион и впоследствии привлечь денежные средства в областной бюджет.

Что касается развития региона в ИТ-области, я считаю, что оно должно быть ориентировано на создание высокотехнологичной научно-технической продукции с высоким потенциалом получения прибыли. Исследования орловских ИТ-специалистов могут занять прочное место среди основных направлений заказов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны промышленных предприятий не только Орловщины, но и других регионов России. Учитывая общегосударственныи вектор развития по цифровизации экономики, мы сможем привлечь в регион молодых ученых, специалистов, выпускников высших учебных заведении из различных субъектов России скои Федерации. А с появлением новых технологических достижений Орловская область сможет развивать сотрудничество по вопросам интеллектуальной собственности и привлекать инвестиции в сферу высоких технологий.

- Как вы считаете, насколько в целом прочны межрегиональные связи? Может ли сотрудничество регионов выстроить новую экономическую модель в России?

- Конечно, эти связи достаточно прочны, ведь ни один регион не может развиваться в изоляции от своих соседей. Однако не стоит забывать, что межрегиональное взаимодеи ствие не только укрепляет взаимосвязь между субъектами, но и играет важную роль в развитии национальнои экономики. Темпы экономического роста страны во многом зависят от степени вовлеченности субъектов в межрегиональные отношения. Поэтому для перестройки экономической реальности регионам стоит активнее идти на контакт друг с другом и совместными усилиями влиять на будущее страны.

Подготовила Ирина Кабанова.

ЗНАЙ!

КУТЕНЕВ Сергей Николаевич

-Эксперт Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

-Депутат Орловского областного Совета народных депутатов.

-Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту.

-Председатель Совета Орловской торгово-промышленной палаты.

-Председатель попечительского совета НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

-Генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

-Президент Шахматной федерации Орловской области.

-Член координационного совета по профессиональному образованию и координации подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в Орловской области.